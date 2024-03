Vinicius commenta i tre casi di razzismo del sabato spagnolo: "Meritano la prigione, allora vinceremo"

Squalificato, Vinicius si scaglia contro i razzismo sui social: "Devono essere smascherati, le partite non possono continuare con loro sugli spalti".

Squalificato per somma di ammonizioni, Vinicius Junior non prende parte al turno pasquale nel campionato spagnolo. Un turno che ha preso il via sabato 30 marzo ed ha fatto parlare di sè più per i casi di razzismo che per le giocate dei calciatori sui vari campi dell paese.

Fuori causa per il Real Madrid, Vinicius ha comunque avuto modo di seguire quanto accaduto a Getafe, nella capitale, nel match contro il Siviglia, ma anche nelle serie minori; ad essere colpito da insulti razzisti un giocatore del Rayo Majadahonda, altro club nei dintorni della capitale e appartenente alla terza serie spagnola.

Sono stati colpiti Acuna, difensore del Siviglia, e il suo allenatore Sanchez Florez, ma anche il portiere del Majadahonda Cheik Sarr, che dopo aver subito degli insulti ha avuto un diverbio con uno dei tifosi avversari, venendo espulso. Dopo questa decisione i compagni lo hanno seguito negli spogliatoi, per nulla intenzionati a continuare la partita.