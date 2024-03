"Vinicius, muori", guerra aperta tra i tifosi spagnoli e il brasiliano. La reazione durante Osasuna-Real Madrid è l'ennesima risposta

L'attaccante brasiliano polemico con pubblico e arbitro. All'intervallo cerca la telecamera: "Mi ammonisce sempre".

Ultimamente non c'è partita in cui Vinicius non sia protagonista, nel bene e nel male. Per le giocate e non. Nuovo giro, nuova corsa, stavolta a Pamplona. Nella città della nota e crudele corsa dei tori, si è giocata Osasuna-Real Madrid, valida per il 29esimo turno di campionato.

Una partita vinta dal Real Madrid senza troppi problemi, soprattutto dopo l'iniziale e immediato pareggio dell'ex Serie A Budimir. A trovare il goal dell'1-0 proprio Vinicius, che ha poi chiuso il match dello Stadio El Sadar con una doppietta che ha portato il suo totale di reti stagionali a 18, considerando tutti i tornei..

Ancora una volta Vinicius ha dimostrato di essere infermabile, sempre più vicino alla testa di una classifica capocannonieri occupata dal compagno di squadra Bellingham (seguito a ruota proprio da Budimir). In un periodo che ha visto il brasiliano al centro di cori razzisti tra Siviglia a Madrid, passando per Barcellona, stavolta i canti sono stati ancor più diversificati.