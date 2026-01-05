Vinicius è l'ombra del goleador visto con Ancelotti: non segna da ottobre

Carlo Ancelotti aveva trasformato Vinicius in un goleador in grado di segnare nei più svariati modi, partendo dalla fascia, agendo centralmente, inserendosi, colpendo. Partito il tecnico italiano, il brasiliano è tornato quello dei primi anni spagnoli, quando Carletto non era ancora tornato a Madrid. Il primo Vinicius è stato ormai dimenticato, ma ora è tornato a galla.

Parliamo di un giocatore che nel corso degli ultimi anni ha sempre segnato almeno 20 goal complessivi nei vari tornei, e che nell'attuale stagione non segna da ottobre. Sono ben 15 le partite di fila senza reti per Vinicius, che continua ad essere sostenuto dai suoi tifosi a fasi alterne all'interno dell'incredibili crisi che sta vivendo con Xabi Alonso in panchina.

Il 2026 si è aperto come si era chiuso il 2025, ovvero con una serie di partite consecutive senza goal, alle quali potrebbero anche essere aggiunte anche quelle con la Nazionale brasiliana per un totale di 18 a secco.