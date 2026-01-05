Pubblicità
Vinicius è l'ombra del goleador visto con Ancelotti: non segna da ottobre

Nell'attuale stagione è tornato quel Vinicius pre-Ancelotti, che non segnava quasi mai: sono quasi venti partite di fila che non trova la via del goal, considerando sia il Real che il Brasile.

Carlo Ancelotti aveva trasformato Vinicius in un goleador in grado di segnare nei più svariati modi, partendo dalla fascia, agendo centralmente, inserendosi, colpendo. Partito il tecnico italiano, il brasiliano è tornato quello dei primi anni spagnoli, quando Carletto non era ancora tornato a Madrid. Il primo Vinicius è stato ormai dimenticato, ma ora è tornato a galla.

Parliamo di un giocatore che nel corso degli ultimi anni ha sempre segnato almeno 20 goal complessivi nei vari tornei, e che nell'attuale stagione non segna da ottobre. Sono ben 15 le partite di fila senza reti per Vinicius, che continua ad essere sostenuto dai suoi tifosi a fasi alterne all'interno dell'incredibili crisi che sta vivendo con Xabi Alonso in panchina.

Il 2026 si è aperto come si era chiuso il 2025, ovvero con una serie di partite consecutive senza goal, alle quali potrebbero anche essere aggiunte anche quelle con la Nazionale brasiliana per un totale di 18 a secco.

  • COSA SUCCEDE CON VINICIUS?

    L'addio del maestro Ancelotti e l'arrivo di Xabi Alonso ha scombussolato Vinicius, che non riesce ad entrare nelle idee tattiche del nuovo allenatore, faticando a trovare quel guizzo per andare in rete.

    Mbappé è il fulcro dell'attacco, ma non tutti quelli che gravitano intorno al francese riescono a essere protagonisti. Sicuramente non Vinicius, fischiato dai tifosi qualche settimana fa e al centro di svariate polemiche per aver tolto la maglia dei Blancos dai social.

  • ADDIO NEL 2026?

    Il Real Madrid è come sempre in lotta per vincere tutto, nonostante stia andando avanti trascinandosi senza una vera convinzione. Qualora i risultati non dovessero arrivare, a pagare per primo sarà Xabi Alonso, già sulla graticola da diverse settimane.

    Se, però, al contrario Xabi Alonso dovesse portare in città trofei importanti e Vinicius non dovesse tornare quello di prima, allora il Real Madrid potrebbe pensare a una cessione del brasiliano davanti a offerte irrinunciabili.

    Nonostante le sole cinque reti segnate fin qui, Vinicius è Vinicius e pensare a un trasferimento per meno di 150-200 milioni sarebbe mera fantasia.

