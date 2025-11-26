Vinicius Junior via dal Real Madrid? Cessione vantaggiosa per tutti e tesoretto per Haaland

I segnali che il rapporto tra Vinicius Jr e Xabi Alonso non sarebbe stato roseo erano evidenti fin dall'inizio. Se Trent Alexander-Arnold non si fosse infortunato il giorno prima della semifinale del Mondiale per club tra Real Madrid e Paris Saint-Germain, il nuovo allenatore dei Blancos avrebbe lasciato in panchina l'ala brasiliana, preferendo schierare l'attaccante Gonzalo Garcia al fianco di Kylian Mbappé.

L'infortunio di Alexander-Arnold ha costretto Fede Valverde a coprire il ruolo di terzino destro, Arda Guler a tornare a centrocampo e ha aperto un posto sulla fascia destra dell'attacco che Vinicius ha potuto occupare. Tuttavia, il secondo classificato al Pallone d'Oro 2024 è rimasto anonimo mentre il PSG ha aperto un vantaggio di tre goal in 24 minuti, vincendo poi per 4-0 nel New Jersey. Alonso ha insistito dopo la partita che la squadra che era stata appena sconfitta dai neo-campioni d'Europa non era la sua, ma piuttosto quella di Carlo Ancelotti, e che una nuova alba sarebbe arrivata nella capitale spagnola una volta che il nuovo allenatore avrebbe potuto mettersi al lavoro e prendere in mano la squadra.

Parte di questa rivoluzione ha portato a una diminuzione del ruolo di Vinicius al Bernabeu. Il brasiliano, che ha prosperato grazie alla libertà offerta da Ancelotti, ha faticato ad adattarsi all'approccio molto più strutturato di Alonso. Vinicius ha completato 90 minuti solo in cinque occasioni dall'inizio della stagione 2025-26, contribuendo con soli cinque goal e quattro assist in 17 presenze finora.

La frustrazione di Vinicius è evidente e lunedì è stato riferito che non ha intenzione di firmare un nuovo contratto con il Real Madrid a meno che il suo rapporto con Alonso non migliori, il che significa che, in teoria, diventerebbe un giocatore libero nell'estate del 2027. Se le cose non cambiano, è chiaro che Vinicius non vede alcun futuro per sé stesso nella maglia bianca del Real Madrid.

È davvero un peccato. Vinicius è un calciatore straordinario che dovrebbe diventare sinonimo del Real Madrid per molti anni a venire. Tuttavia, i problemi tattici causati dalla presenza sua e di Mbappé nella stessa squadra sono evidenti ormai da oltre un anno, e questa potrebbe essere la separazione necessaria sia a lui che al club.