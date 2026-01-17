Pubblicità
Vinicius Jr Real MadridGetty Images
Michael Baldoin

Vinicius Jr fischiato dal Bernabeu prima di Real Madrid-Levante: il brasiliano quasi in lacrime nel tunnel, rincuorato da Mbappé

La stella brasiliana è stata bersaglio dei continui fischi dei propri tifosi fin dalla lettura delle formazioni ufficiali: necessario l’intervento di Mbappé per consolare il compagno di squadra prima dell’ingresso in campo.

Non è certamente la stagione che il Real Madrid si aspettava di vivere, alle prese con un cambio generazionale che ha coinvolto anche la panchina.

Dopo il lungo e vincente ciclo sotto la guida di Carlo Ancelotti, l’innovazione portata da Xabi Alonso non ha convinto pienamente la società che, nonostante il secondo posto in campionato e un buon cammino in Champions League, ha deciso di esonerare l’ex tecnico del Bayer Leverkusen.

I tifosi, però, non hanno gradito né la gestione societaria né il comportamento e le prestazioni di alcuni giocatori, tra cui Vinícius Jr: il brasiliano è stato bersaglio di fischi incessanti che, a pochi minuti dal calcio d’inizio, lo hanno quasi portato alle lacrime.

  • FISCHI DURANTE LA LETTURA DELLE FORMAZIONI: VINICIUS QUASI IN LACRIME

    Prima durante il riscaldamento, poi al momento della lettura delle formazioni ufficiali.

    Vinícius Jr è stato preso di mira dai propri tifosi nel prepartita del match contro il Levante.

    Il fuoriclasse brasiliano è stato ripreso dalle telecamere seduto sugli scalini che portano al campo, con le mani sul volto, consolato prima da Mbappé e poi dal preparatore atletico Pintus.

  • I FISCHI CONTINUANO ANCHE DURANTE IL MATCH

    Non solo nel prepartita, ma anche a ogni tocco di palla: i tifosi del Real Madrid hanno preso di mira Vinícius Jr, ma non solo.

    Lo stesso trattamento è toccato a Bellingham e al presidente dei Blancos, Florentino Pérez, individuato come uno dei principali problemi e bersaglio di cori con la richiesta di vendere il club.

  • PERCHÉ I TIFOSI DEL REAL MADRID HANNO FISCHIATO VINICIUS?

    I tifosi del Real Madrid hanno preso di mira Vinícius Jr e Bellingham a causa delle loro prestazioni deludenti in questa stagione.

    L’addio anticipato di Xabi Alonso non è stato digerito dai sostenitori dei Blancos, che hanno accusato i due giocatori di aver contribuito alla sua partenza.

    Non un periodo semplice, quindi, per Vinícius, apparso particolarmente colpito dal comportamento dei tifosi.

  • I BLANCOS BATTONO IL LEVANTE E SI AVVICINANO AL BARCELLONA

    Nonostante i fischi, diventati assordanti al duplice fischio che ha portato le squadre negli spogliatoi, il Real Madrid ha superato il Levante grazie a due goal nella ripresa.

    Al 59’, il solito Mbappé si è guadagnato e ha trasformato il calcio di rigore, salendo a quota 19 reti in questo campionato, seguito poi dal timbro di Asensio sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Arda Güler.

    Buona la prima in Liga, dunque, per Arbeloa, che accorcia le distanze e si porta temporaneamente a -1 dal Barcellona, che scenderà in campo domenica in trasferta contro la Real Sociedad.

