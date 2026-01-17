Vinicius Jr fischiato dal Bernabeu prima di Real Madrid-Levante: il brasiliano quasi in lacrime nel tunnel, rincuorato da Mbappé

Non è certamente la stagione che il Real Madrid si aspettava di vivere, alle prese con un cambio generazionale che ha coinvolto anche la panchina.

Dopo il lungo e vincente ciclo sotto la guida di Carlo Ancelotti, l’innovazione portata da Xabi Alonso non ha convinto pienamente la società che, nonostante il secondo posto in campionato e un buon cammino in Champions League, ha deciso di esonerare l’ex tecnico del Bayer Leverkusen.

I tifosi, però, non hanno gradito né la gestione societaria né il comportamento e le prestazioni di alcuni giocatori, tra cui Vinícius Jr: il brasiliano è stato bersaglio di fischi incessanti che, a pochi minuti dal calcio d’inizio, lo hanno quasi portato alle lacrime.