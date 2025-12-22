Vincenzo Italiano e il Napoli, storia di un matrimonio mai celebrato: perché non è diventato lui l'erede di Spalletti

I contatti tra il Napoli e la Fiorentina sono cominciati quando ancora l'allenatore azzurro era Spalletti. L'allenatore nato in Germania non era l'unico profilo analizzato dalla società già all'indomani della conquista dello Scudetto, quando la separazione dal futuro ct era già scontata. Però sì, era un candidato forte.

"Abbiamo tutto il mese di giugno, sul mio tavolo ci sono almeno venti candidature, c'è tutta l'Europa - diceva il presidente Aurelio De Laurentiis alla fine di maggio - Erano dieci e sono aumentate. Durante la preparazione della festa riflettevo, prendevo appunti, segnavo, scrivevo, ho fatto l'allenatore di me stesso".

Alla fine non se n'è fatto nulla. Il Napoli ha virato su Rudi Garcia, scelta a sorpresa che alla fine non ha pagato. E Italiano è rimasto per una terza stagione alla Fiorentina, raggiungendo e perdendo un'altra finale (Olympiacos, Conference League) e decidendo infine di salutare la truppa. Ma per andare a Bologna.