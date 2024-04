Viktoria Plzen-Fiorentina 0-0, cronaca, tabellino e voti: deludente pari in terra ceca, tutto rimandato al ritorno

Poche occasioni e tanto equilibrio nella partita d'andata della Fiorentina in Conference League. Si deciderà tutto al Franchi.

La Fiorentina esce indenne dalla trasferta dei quarti di finale. A Plzen, contro il Viktoria, arriva uno 0-0 per di viola di Italiano, che rimanda il discorso qualificazione al match di ritorno previsto al Franchi.

Italiano punta su Beltran, Sottil e Nico sulla trequarti, Belotti come prima punta. Rosa al completo per i viola, di fronte ad un Viktoria che si schiera con Chory e Vydra come terminali offensivi.

Gara decisamente con il freno a mano tirato quella di Plzen, con padroni di casa e FIorentina poche volte al tiro e ingabbiate nelle trame di gioco a centrocampo. Più decisa comunque la squadra di Italiano, diverse volte al tiro al cospetto di un Jedlicka però attentissimo.

Il 18 aprile, a Firenze, la Fiorentina dovrà battere il Viktoria con qualsiasi risultato, nei tempi regolamentari, supplementari o ai calci di rigore. Stesso obiettivo per il team ceco, che rispetto a qualche anno fa non potrà sperare in un pareggio con più reti per poter passare il turno: la regola dei goal in trasferta è del resto stata eliminata nel 2021.