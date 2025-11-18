VIDEO: "Triste spettacolo" - Neymar diventa virale per aver sbagliato due 'raimbow flick': i tifosi lo invitano a ritirarsi

Mentre alcuni tifosi non sono rimasti particolarmente colpiti dalla prestazione di Neymar, l'ex difensore della nazionale brasiliana Luisao ha dichiarato a Resenha da Rodada di ESPN: "Neymar ha giocato con i suoi compagni di squadra, a differenza di quanto aveva affermato nell'intervista rilasciata l'ultima volta, ha fatto parte della squadra e questo ha reso difficile il compito del Palmeiras".

Luis Fabiano ha aggiunto: "Neymar ha capito che deve sostenere maggiormente i suoi compagni di squadra. Ha fatto l'opposto di tutto ciò che aveva fatto contro il Flamengo e si è trattenuto. Quando si trattiene, il suo calcio risalta un po' di più. Non è il Neymar che vediamo di solito, ma spicca nella squadra del Santos; quando ha la palla tra i piedi, ne viene fuori qualcosa di buono".