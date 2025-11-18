Pubblicità
Pubblicità
Neymar Santos 2025Getty
Chris Burton

VIDEO: "Triste spettacolo" - Neymar diventa virale per aver sbagliato due 'raimbow flick': i tifosi lo invitano a ritirarsi

Neymar è stato definito "finito", i tifosi hanno reagito alla "triste visione" dell'icona brasiliana intento a fallire due tentativi del famoso giochetto rainbow flick durante la sorprendente vittoria del Santos sul Palmeiras. Neymar ha giocato in modo ammirevole in quella partita, ma ci si chiede se il 33enne possieda ancora quella magia nei piedi che un tempo gli ha permesso di illuminare la scena mondiale.

Pubblicità

  • Neymar prova a trascinare il Santos

    Il miglior marcatore di tutti i tempi del Brasile è tornato in patria a gennaio, dopo aver rinunciato a un lucroso contratto con l'Al-Hilal, squadra della Saudi Pro League. L'accordo è stato annullato dopo il recupero da un infortunio al legamento del ginocchio.

    In Sud America ha subito ulteriori battute d'arresto dal punto di vista fisico, con l'ex trequartista del Barcellona e del Paris Saint-Germain che fatica a dare il suo contributo nella lotta del Santos per evitare la retrocessione nel 2025.

    • Pubblicità

  • Video - Neymar fallisce due tentativi di 'rainbow flick'

    Cerchi scommesse calcistiche più intelligenti? Ottieni anteprime degli esperti, pronostici basati sui dati e approfondimenti vincenti con GOAL Tips su Telegram. Unisciti subito alla nostra community in continua crescita!

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • I tifosi esortano la leggenda brasiliana Neymar a ritirarsi

    Ha aiutato la squadra a ottenere una vittoria a sorpresa contro il Palmeiras, in corsa per il titolo, ma non è riuscito a produrre un momento di brillantezza in grado di cambiare le sorti della partita. Neymar ha fatto del suo meglio in questo senso, ma due tocchi vicino alla bandierina del calcio d'angolo hanno attirato l'attenzione degli spettatori per tutti i motivi sbagliati.

    @PolymarketFC ha commentato così un video dei tocchi falliti di Neymar: "TRISTE DA VEDERE! Neymar non ce la fa più". @Harisson_utd ha aggiunto: "Il bro è finito", mentre @TheLondonLad_ ha continuato dicendo: "'Lascia il calcio prima che il calcio lasci te'. Dovrebbe semplicemente ritirarsi. Non c'è nulla di vergognoso in questo".

    Sullo stesso tema, @DRealist009 ha detto: "Ritirati e basta, fratello". @LincolnLumbe ha continuato su questo tema quando ha postato: "Deve smettere prima di rovinare la sua eredità".

  • Neymar Santos 2025Getty Images

    Neymar è ancora all'altezza? Gli ex giocatori della nazionale brasiliana esprimono la loro opinione

    Mentre alcuni tifosi non sono rimasti particolarmente colpiti dalla prestazione di Neymar, l'ex difensore della nazionale brasiliana Luisao ha dichiarato a Resenha da Rodada di ESPN: "Neymar ha giocato con i suoi compagni di squadra, a differenza di quanto aveva affermato nell'intervista rilasciata l'ultima volta, ha fatto parte della squadra e questo ha reso difficile il compito del Palmeiras".

    Luis Fabiano ha aggiunto: "Neymar ha capito che deve sostenere maggiormente i suoi compagni di squadra. Ha fatto l'opposto di tutto ciò che aveva fatto contro il Flamengo e si è trattenuto. Quando si trattiene, il suo calcio risalta un po' di più. Non è il Neymar che vediamo di solito, ma spicca nella squadra del Santos; quando ha la palla tra i piedi, ne viene fuori qualcosa di buono".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • Il prossimo impegno di Neymar

    Fabio Santos ha detto di Neymar - che diventerà un giocatore libero alla fine dell'anno - che è ancora in grado di tirare fuori il meglio da chi lo circonda: "Ha fatto giocare meglio i suoi compagni di squadra. In azioni in cui eravamo abituati a vederlo tentare un dribbling o un tiro, ha fatto un passaggio più semplice, facendo giocare meglio i suoi compagni. Questa è la leadership tecnica che chiedevamo. Con Neymar più calmo, con un atteggiamento da leader, è naturale che giochi bene e faccia giocare bene gli altri.

    “Ne abbiamo già discusso molto. Per giocare ancora meglio, ha bisogno di buoni movimenti da parte dei suoi compagni di squadra, ma ha anche bisogno che loro giochino. Oggi è un giocatore che ha molto più bisogno del collettivo; è diverso, vede la partita in modo diverso, ma ha bisogno dei suoi compagni di squadra. Ciò che ha colpito positivamente in questa partita è stato il fatto che non ha litigato con l'arbitro o con i suoi compagni di squadra”.

    La vittoria sul Palmeiras ha portato il Santos al 16° posto in classifica, fuori dalla zona retrocessione. Neymar e compagni torneranno in campo mercoledì, quando ospiteranno il Mirassol.