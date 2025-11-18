VIDEO: "Triste spettacolo" - Neymar diventa virale per aver sbagliato due 'raimbow flick': i tifosi lo invitano a ritirarsi

Fabio Santos ha detto di Neymar - che diventerà un giocatore libero alla fine dell'anno - che è ancora in grado di tirare fuori il meglio da chi lo circonda: "Ha fatto giocare meglio i suoi compagni di squadra. In azioni in cui eravamo abituati a vederlo tentare un dribbling o un tiro, ha fatto un passaggio più semplice, facendo giocare meglio i suoi compagni. Questa è la leadership tecnica che chiedevamo. Con Neymar più calmo, con un atteggiamento da leader, è naturale che giochi bene e faccia giocare bene gli altri.
“Ne abbiamo già discusso molto. Per giocare ancora meglio, ha bisogno di buoni movimenti da parte dei suoi compagni di squadra, ma ha anche bisogno che loro giochino. Oggi è un giocatore che ha molto più bisogno del collettivo; è diverso, vede la partita in modo diverso, ma ha bisogno dei suoi compagni di squadra. Ciò che ha colpito positivamente in questa partita è stato il fatto che non ha litigato con l'arbitro o con i suoi compagni di squadra”.
La vittoria sul Palmeiras ha portato il Santos al 16° posto in classifica, fuori dalla zona retrocessione. Neymar e compagni torneranno in campo mercoledì, quando ospiteranno il Mirassol.