Vidal rientra in Cile: ha firmato col Colo Colo, torna a casa dopo 17 anni

L'ex centrocampista di Juventus e Inter torna a giocare in patria nel club che ha sempre tifato: lo aveva lasciato nel 2007 per venire in Europa.

"El Rey vuelve a casa". Ovvero: il Re torna a casa. Perché è proprio così che considerano Arturo Vidal in Cile: un re. Ed è così, specialmente, che lo considerano al Colo Colo: ovvero la squadra dove, presumibilmente, il quasi trentasettenne (compirà gli anni a maggio) ex bianconero e nerazzurro chiuderà la propria carriera. L'articolo prosegue qui sotto Tutto ufficiale: nella notte italiana il Colo Colo ha annunciato di avere messo sotto contratto Vidal, tornato in Cile a parametro zero: alla fine del 2023 aveva lasciato l'Athletico Paranaense e il Brasile.