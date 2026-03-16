Il Vicenza torna in Serie B dopo 4 anni: il capolavoro di Fabio Gallo e il cammino di una macchina quasi perfetta

Tra i Colli Berici e la Basilica Palladiana, torna a sventolare una bandiera colorata di bianco e rosso. Il Vicenza batte 2-1 l'Inter U23, abbandona l'inferno della Serie C e conquista la promozione in Serie B dopo quattro lunghi, lunghissimi anni d'attesa.
Il dominio della formazione di Fabio Gallo ha dunque trovato compimento. Un dominio nettissimo, totale, instaurato praticamente dall'inizio del campionato da una squadra che ha deciso non di vincere e basta il girone A: lo ha fatto cannibalizzandolo, senza lasciare alle avversarie dirette (chiamiamole così) alcun briciolo di speranza.
Il trionfo contro i nerazzurri, nel posticipo della trentaduesima giornata, non è altro che il coronamento del percorso magistrale di una macchina quasi perfetta. Che ora non ha intenzione di incepparsi di nuovo, come già accaduto nel recente passato. E che vuole continuare a marciare spedita verso altri traguardi.