Il Vicenza torna in Serie B dopo 4 anni: il capolavoro di Fabio Gallo e il cammino di una macchina quasi perfetta

78 sono i punti collezionati dal Vicenza dopo 32 giornate, 20 in più rispetto a quelli dell'Union Brescia, fermo a 58. Già questo dato basta e avanza per capire l'assurdo livello di disparità tra i veneti e tutto il resto del girone C, con la mente ormai a tutto il resto: da un piazzamento playoff alla salvezza.

Il Vicenza ha cominciato con un passo spedito, sì, ma senza prendere subito il largo. Alla seconda giornata ha pareggiato senza reti in casa dell'Ospitaletto, alla terza ha rimontato soffrendo l'Arzignano nel derby. Alla quarta, ecco la prima prova di forza: 1-0 esterno al Cittadella, risposte convincenti dal punto di vista di gioco e carattere, primo posto col Lecco. E alla settima, dopo un breve testa a testa coi lombardi, il primato è diventato solitario.

Da quel momento in poi, il Vicenza ha innestato una marcia altissima. E in pratica non si è più fermato. Le uniche che in qualche modo hanno provato a tenerle testa sono state Brescia e Lecco, ma sempre a distanza: dopo la decima giornata i biancorossi si erano già portati a +7, al termine del girone d'andata addirittura a +12.

Il Vicenza ha avuto la forza e la capacità di non fermarsi e di non accontentarsi. Ha portato e poi mantenuto a 16 le lunghezze di vantaggio sul Brescia, ha infilato lo champagne in frigo in attesa di stapparlo. Ha vinto, vinto e ancora vinto. Ha perso per la prima volta alla ventisettesima giornata, in casa contro l'Alcione. E neppure qualche altro passo falso interno (0-0 contro le Dolomiti Bellunesi, ko contro il Trento) ha rovinato una festa scontata.