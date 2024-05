Vicenza-Padova dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Super derby veneto nei playoff di Serie C NOW: il Vicenza di Vecchi sfida il Padova di Oddo. Primo atto al Menti.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Sarà derby veneto nei quarti di finale dei playoff di Serie C NOW. Il sorteggio andato in scena domenica mattina ha rimesso di fronte Vicenza e Padova, con questi ultimi che entrano finalmente in scena dopo il secondo posto in regular season nel girone A.

La squadra di Oddo, dunque, sfiderà quella di Vecchi che, invece, nel turno precedente ha dovuto avere la meglio del Taranto.

I primi 90 minuti del doppio confronto di giocheranno proprio al Menti, con il Lane imbattuto negli ultimi 18 incontri.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.