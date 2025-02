Vicenza-Padova dove vederla: Rai, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La seconda e la prima del girone A della Serie C si sfidano in uno scontro diretto pesantissimo: dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione. Il derby veneto vale un pezzo di Serie B. Vicenza e Padova si sfidano allo stadio Menti per giocarsi non tanto il primato nel girone A, quanto le possibilità di conquistare il primo posto e la conseguente promozione diretta nella serie cadetta. Il Padova è primo dall'inizio del campionato, ha mantenuto un rendimento da record per mesi, è calato e il Vicenza secondo ha provato ad approfittarne. Ma i patavini sono tornati a +6 nello scorso weekend, grazie al successo sulla Pro Patria e alla contemporanea sconfitta vicentina contro la Feralpisalò. 65 sono i punti del Padova, che fin qui ha perso solo una volta, dopo 26 giornate; 56 quelli del Vicenza, che spera dunque di riportarsi a -3. Lontana la terza: la Feralpisalò, con 48 punti. L'articolo prosegue qui sotto Di seguito tutte le informazioni sul derby tra Vicenza e Padova: dove vedere la partita in diretta tv e streaming e le formazioni.