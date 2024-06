Vicenza-Carrarese dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Vicenza e Carrarese si sfidano nell'andata della finale playoff di Serie C NOW: tutte le info su dove vederla in tv e in streaming e le formazioni.

Sono rimaste in due. I playoff di Serie C vivono gli ultimi due anni, le gare d'andata e ritorno della finale che mette di fronte Vicenza e Carrarese e che deciderà l'ultima squadra che otterrà la promozione in Serie B. Il Vicenza è entrato nei playoff direttamente dal primo turno della fase nazionale e ha superato finora, nell'ordine, Taranto, Padova e Avellino, ottenendo l'accesso all'ultimo atto. Dall'altra parte, la Carrarese ha avuto la meglio su Perugia, Juventus Next Gen e Benevento, con il 2-2 a ritorno sul campo dei campani che è bastato grazie al successo per 1-0 nell'andata. La gara di ritorno è in programma domenica 9 giugno, quando il campo decreterà quale tra Vicenza e Carrarese volerà in Serie B dopo una stagione lunghissima. Di seguito le info sul match d'andata della finale dei playoff di Serei B: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming. L'articolo prosegue qui sotto