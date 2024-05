Vicenza-Avellino dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Vicenza e Avellino si sfidano nel ritorno della semifinale playoff di Serie C NOW: al Menti si riparte dallo 0-0 dell’andata.

Vicenza contro Avellino. Al Menti va in scena gara-2 della semifinale che consentirà a una delle due di accedere all’ultimo atto utile per ottenere la promozione in Serie B.

Lanerossi e irpini ripartiranno dallo 0-0 maturato al Partenio-Lombardi, che ha più volte visto la squadra di Pazienza sfiorare la rete.

Il Vicenza, ancora senza goal al passivo in questi playoff dopo 5 partite, ha retto e adesso potrà sfruttare il fattore casa per arrivare alla finale del 5 e del 9 giugno.

Di seguito le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.