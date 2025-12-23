Verso Pisa-Juventus, chi recupera Spalletti: da Conceicao a Mckennie e Cabal, le ultime sugli infortunati

Spalletti sa già che avrà poche opzioni in difesa visto che Gatti non ha ancora recuperato dall'infortunio mentre Rugani si è fermato proprio nell'ultima gara giocata e ha riportato una lesione di medio grado che lo terrà fuori per diverse settimane.

Spalletti però può contare ormai su un Bremer completamente recuperato e con minutaggio in crescita oltre al ritorno di Koopmeiners dalla squalifica, utilizzabile come difensore.

Nella lista degli indisponibili c'è ovviamente Dusan Vlahovic che fino a marzo non rientrerà.