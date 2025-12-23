Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
McKennie JuventusGetty Images
Andrea Ajello

Verso Pisa-Juventus, chi recupera Spalletti: da Conceicao a Mckennie e Cabal, le ultime sugli infortunati

Qualche incertezza in casa Juventus in vista della trasferta contro il Pisa: da valutare le condizioni di alcuni giocatori come Conceicao, McKennie e Cabal.

Pubblicità

La Juventus ha iniziato la preparazione verso la prossima giornata di campionato che vedrà i bianconeri impegnati sul campo del Pisa, match in programma sabato alle 20:45. 

Una sfida che servirà a Luciano Spalletti per dare continuità a questo momento positivo dopo le vittorie con Bologna e Roma. Ma al di là dei risultati come ci arriva la Juventus?

Sicuramente out Daniele Rugani e Federico Gatti che salteranno le prossime gare. In dubbio però ci sono altri giocatori importanti come Francisco Conceicao e Weston McKennie, oltre a Juan Cabal. 

  • GLI ASSENTI SICURI

    Spalletti sa già che avrà poche opzioni in difesa visto che Gatti non ha ancora recuperato dall'infortunio mentre Rugani si è fermato proprio nell'ultima gara giocata e ha riportato una lesione di medio grado che lo terrà fuori per diverse settimane.

    Spalletti però può contare ormai su un Bremer completamente recuperato e con minutaggio in crescita oltre al ritorno di Koopmeiners dalla squalifica, utilizzabile come difensore. 

    Nella lista degli indisponibili c'è ovviamente Dusan Vlahovic che fino a marzo non rientrerà. 

    • Pubblicità

  • LE CONDIZIONI DI CONCEICAO

    Conceicao è uscito dal campo durante Juventus-Roma lamentandosi di un problema muscolare. Una situazione che quindi aveva messo subito in apprensione la Juventus.

    Gli esami però hanno escluso lesioni, buone notizie quindi per il portoghese che resta comunque in dubbio in vista di Pisa-Juventus. Conceicao sarà valutato quotidianamente ma non verranno corsi rischi considerando anche che comunque qualche problema muscolare in passato lo ha avuto. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • MCKENNIE RECUPERA?

    Situazione simile quella di McKennie; lo statunitense è rimasto in campo però l'intera partita contro i giallorossi, uscendo stremato. Anche lui si è sottoposto a dei controlli il giorno dopo, nessuna lesione. 

    Rispetto a Conceicao potrebbe avere qualche chance in più di essere presente a Pisa ma una decisione verrà  presa solo con l'avvicinarsi della gara. 

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • LE ULTIME SU CABAL

    Cabal invece ha saltato l'ultima partita per un piccolo problema muscolare accusato alla vigilia del match. Un peccato per il colombiano, reduce dal goal a Bologna e in netta crescita. 

    Si tratta di un affaticamento e quindi andrà valutato nei prossimi allenamenti; ha comunque possibilità di tornare in gruppo e quindi essere a disposizione almeno dalla panchina. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Juventus crest
Juventus
JUV
0