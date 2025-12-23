Verso Pisa-Juventus, chi recupera Spalletti: da Conceicao a Mckennie e Cabal, le ultime sugli infortunati

La Juventus ha iniziato la preparazione verso la prossima giornata di campionato che vedrà i bianconeri impegnati sul campo del Pisa, match in programma sabato alle 20:45.
Una sfida che servirà a Luciano Spalletti per dare continuità a questo momento positivo dopo le vittorie con Bologna e Roma. Ma al di là dei risultati come ci arriva la Juventus?
Sicuramente out Daniele Rugani e Federico Gatti che salteranno le prossime gare. In dubbio però ci sono altri giocatori importanti come Francisco Conceicao e Weston McKennie, oltre a Juan Cabal.