Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Bremer Zhegrova JuventusGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Bremer e Zhegrova non si sono allenati: cos'hanno e la situazione verso Pisa-Juventus

Il centrale brasiliano e l'esterno offensivo kosovaro oggi non si sono rimessi a disposizione di Spalletti: il motivo e cosa succede verso la prossima partita.

Pubblicità

La Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa, tre giorni dopo la bella vittoria di sabato contro la Roma e pensando già al prossimo impegno di campionato: quello di sabato 27 in casa del Pisa.

Ma a far notizia, al centro sportivo bianconero, sono state due assenze: quella di Gleison Bremer e quella di Edon Zhegrova, che oggi non si sono rimessi a disposizione di Luciano Spalletti non partecipando dunque alla seduta in campo.

Perché Bremer e Zhegrova non si sono allenati? Le condizioni dei due calciatori e la situazione verso l'anticipo di sabato in casa del Pisa.

  • PERCHÉ BREMER NON SI È ALLENATO

    Bremer non si è allenato per una pura gestione dei carichi di lavoro, come spiegato dalla Juventus. La stessa gestione che sabato sera ha portato alla sostituzione dell'ex difensore del Torino nel secondo tempo della gara contro la Roma.

    In occasione del campo era serpeggiata una certa preoccupazione nella tifoseria della Juventus per le condizioni di Bremer, con particolare riferimento agli infiniti problemi fisici con cui il brasiliano è stato costretto a convivere nell'ultimo anno e passa. Ma questa volta il livello di preoccupazione è praticamente inesistente: la situazione è ben diversa.

    • Pubblicità

  • BREMER GIOCA CONTRO IL PISA?

    Ciò significa che Bremer sarà regolarmente al proprio posto all'Arena Garibaldi, contro il Pisa neopromosso e con l'acqua alla gola anche dopo il pareggio di Cagliari: sarà il brasiliano a guidare la difesa a tre di Spalletti. Il suo rientro agli allenamenti e in gruppo è in programma per i prossimi giorni, in tempo per essere abile e arruolabile per la trasferta toscana.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PERCHÉ ZHEGROVA NON SI È ALLENATO

    Assente alla Continassa, come detto, anche Zhegrova. Ma per un altro motivo, non legato a un infortunio o a guai fisici: l'ex giocatore del Lille è stato colpito dall'influenza e per questo motivo non si è visto al centro d'allenamento della Juventus.

    Zhegrova è entrato in campo nel secondo tempo della sfida contro la Roma al posto di Conceiçao, lui sì infortunato. Ha mostrato buone cose, ma ha anche perso il pallone del 2-1, beccandosi una ramanzina post partita da Spalletti sulle sue difficoltà nella fase difensiva.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • ZHEGROVA GIOCA CONTRO IL PISA?

    Se la presenza di Bremer a Pisa è praticamente scontata, la stessa cosa non si può dire di Zhegrova: in questo caso si tratta come specificato di un malanno di stagione, e dunque la sua situazione di salute andrà monitorata nei prossimi giorni.

    Proprio Zhegrova è l'indiziato principale per la sostituzione di Conceiçao in Toscana: nel caso il kosovaro non recuperasse dall'influenza entro sabato, potrebbe essere Koopmeiners - di ritorno dalla squalifica - a tornare a giocare nel vecchio ruolo, abbandonando la posizione di terzo di difesa.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Juventus crest
Juventus
JUV
0