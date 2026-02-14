Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Soule RomaGetty
Vittorio Rotondaro

Verso Napoli-Roma: Soulé sarà titolare? Come sta l'argentino e cosa ha detto Gasperini in conferenza

Dubbio Soulé in casa Roma, attesa dall'ostica trasferta di Napoli: le condizioni dell'argentino verso la sfida in programma al 'Maradona'.

Pubblicità

Tre punti di distanza, un vero e proprio scontro diretto per la zona Champions League: Napoli e Roma protagoniste nel big match che chiude il 25° turno della Serie A.

I giallorossi proveranno a conquistare il colpo grosso sul campo di una squadra che in questa stagione non ha mai perso davanti al proprio pubblico in campionato: da capire, però, se Matias Soulé sarà o meno della partita dal primo minuto.

L'ex Juventus è uno dei punti interrogativi di Gasperini: giocherà titolare o partirà dalla panchina? Le ultime verso il calcio d'inizio.

  • COSA HA DETTO GASPERINI IN CONFERENZA

    Intervenuto nella conferenza del sabato, Gasperini non ha sciolto il nodo Soulé: così come il connazionale Dybala, l'argentino non è affatto certo di un posto nell'undici titolare giallorosso da contrapporre al Napoli.

    "Soulé e Dybala? Vediamo oggi. Per Soulé è stata una settimana più difficile delle altre, lo stesso vale per Dybala che invece si è allenato con continuità. Al 100% mi sembra esagerato, ma c'è la volontà di tutti di star bene".

    • Pubblicità

  • LE CONDIZIONI DI SOULÉ

    Soulé è alle prese con la pubalgia che lo sta un po' condizionando nell'ultimo periodo: è tornato ad allenarsi assieme ai compagni di squadra, ma la sua condizione fisica non può essere ottimale.

    Ogni dubbio, comunque, sarà sciolto nelle ore immediatamente precedenti al calcio d'inizio, previsto per domenica alle 20:45.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • SOULÉ GIOCA TITOLARE NAPOLI-ROMA? LE ULTIME

    Al momento è più probabile una partenza di Soulé dalla panchina, con Pellegrini sulla trequarti accanto a Dybala che invece sembra più avanti rispetto al connazionale.

    Il riferimento dell'attacco sarà Malen, autore di tre reti con la maglia giallorossa fin dal suo arrivo in prestito con diritto di riscatto dall'Aston Villa.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Roma crest
Roma
ROM
0