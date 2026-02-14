Verso Napoli-Roma: Soulé sarà titolare? Come sta l'argentino e cosa ha detto Gasperini in conferenza

Tre punti di distanza, un vero e proprio scontro diretto per la zona Champions League: Napoli e Roma protagoniste nel big match che chiude il 25° turno della Serie A.
I giallorossi proveranno a conquistare il colpo grosso sul campo di una squadra che in questa stagione non ha mai perso davanti al proprio pubblico in campionato: da capire, però, se Matias Soulé sarà o meno della partita dal primo minuto.
L'ex Juventus è uno dei punti interrogativi di Gasperini: giocherà titolare o partirà dalla panchina? Le ultime verso il calcio d'inizio.