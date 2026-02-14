Verso Napoli-Roma: Soulé sarà titolare? Come sta l'argentino e cosa ha detto Gasperini in conferenza

Intervenuto nella conferenza del sabato, Gasperini non ha sciolto il nodo Soulé: così come il connazionale Dybala, l'argentino non è affatto certo di un posto nell'undici titolare giallorosso da contrapporre al Napoli.

"Soulé e Dybala? Vediamo oggi. Per Soulé è stata una settimana più difficile delle altre, lo stesso vale per Dybala che invece si è allenato con continuità. Al 100% mi sembra esagerato, ma c'è la volontà di tutti di star bene".