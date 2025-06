Verso l'esordio col Monterrey, come giocherà la prima Inter di Chivu: tra emergenza attacco e Calhanoglu, la probabile formazione

Monterrey vs Inter

Mondiale per Club

Nella notte tra martedì e mercoledì tornano in campo i nerazzurri dopo la disfatta in Champions. Con un nuovo allenatore e tanti dubbi.

Poco più di due settimane: tanto è trascorso dall'ultima volta in cui l'Inter è scesa in campo. Ovvero dalla finale di Champions League del 31 maggio, persa malamente contro il PSG. Una pagina surreale, da dimenticare, della storia recente nerazzurra.

Da quel momento ne è passata di acqua sotto i ponti. C'è un nuovo allenatore, intanto: all'indomani della disfatta in terra bavarese Simone Inzaghi se n'è andato all'Al Hilal e al suo posto è arrivato l'ex Cristian Chivu, che da calciatore ha scritto pagine importanti a Milano ma che in panchina è reduce solo da pochi mesi di Serie A.

Due settimane o poco più dopo Monaco, riecco l'Inter. Anche i nerazzurri partecipano al Mondiale per Club, anche i nerazzurri hanno intenzione di dire la loro. Il primo avversario è esotico: il Monterrey, formazione messicana. Si gioca nella notte tra martedì e mercoledì al Rose Bowl di Pasadena, teatro della finale di USA '94 e del rigore sbagliato da Roberto Baggio, con calcio d'inizio alle 3 italiane.

L'articolo prosegue qui sotto

Come scenderà in campo la prima Inter di Chivu? Tra le voci di mercato su Calhanoglu e i problemi fisici del turco, l'emergenza offensiva e il modulo scelto, ecco come il romeno potrebbe schierare la propria squadra nella gara d'esordio sua e del Mondiale contro i Rayados.