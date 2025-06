Verso il Wydad Casablanca, come giocherà la Juventus nella seconda partita del Mondiale per Club: le opzioni e i dubbi di Tudor

Juventus vs Wydad Casablanca

Mondiale per Club

La Juventus vuole centrare la qualificazione già contro il Wydad: Tudor confermerà la stessa squadra? Le ultime sulla formazione.

Per dimostrare che non è stato un caso il grande successo ottenuto contro l'Al-Ain nella gara d'esordio al Mondiale per Club, la Juventus vuole fare due su due e superare anche il Wydad Casablanca.

I bianconeri sfideranno la squadra marocchina domenica alle ore 18 italiane, match che si disputerà a Filadelfia, nello stadio Lincoln Financial Field.

La Juventus può già centrare la qualificazione matematica agli ottavi di finale vincendo mentre con un altro risultato si dovrebbe poi giocare tutto nell'ultima contro il

Non sono mancate le sorprese nella prima formazione schierata da Igor Tudor ma il tecnico pensa a qualche cambiamento. Di seguito le opzioni del tecnico con tutti i dubbi per il match contro il Wydad.