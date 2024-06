Verso Italia-Turchia: chi gioca in difesa e chi tra Scamacca e Retegui in attacco

Amichevole di preparazione a Euro 2024 per l'Italia: le possibili scelte di formazione di Spalletti contro la Turchia.

In attesa che venga definita la lista dei 26 che prenderanno parte a Euro 2024, per l'Italia c'è da affrontare un'amichevole di preparazione alla rassegna continentale che si terrà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio.

Avversaria è la Turchia dell'interista Hakan Calhanoglu e soprattutto del commissario tecnico italiano Vincenzo Montella, inserita nel Gruppo F con Repubblica Ceca, Portogallo e Georgia.

Calcio d'inizio fissato per martedì sera alle ore 21 nello scenario del 'Dall'Ara' di Bologna; cinque giorni più tardi, sarà la volta di una seconda amichevole al cospetto della Bosnia.