Verso Bayern Monaco-Inter, si ferma anche Alphonso Davies: infortunio in Nazionale, aumentano i problemi per Kompany

Brutte notizie per il Bayern Monaco, problema alla caviglia per Davies: la situazione infortuni a poche settimane dalla sfida con l'Inter.

La pausa per le Nazionali sta arrivando alla fine con molti giocatori che già nelle prossime ore rientreranno nei rispettivi club per preparare la parte finale della stagione, decisiva per molti club come ad esempio il Bayern Monaco, che oltre a guidare la Bundesliga sarà impegnato in Champion League.

E proprio pensando ai quarti di finale contro l'Inter, la situazione in casa Bayern non è delle migliori dal punto di vista degli infortuni.

Dopo la ricaduta fisica di Neuer è arrivata un'altra brutta notizia per Vincent Kompany: nella notte infatti si è infortunato Alphonso Davies, impegnato con il Canada. Un problema alla caviglia per l'esterno del Bayern.

L'articolo prosegue qui sotto

Le condizioni di Davies e degli altri giocatori attualmente ai box quando si avvicina la doppia sfida contro l'Inter.