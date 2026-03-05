Verratti verso il ritorno in Azzurro: perché il CT Gattuso ha deciso di puntare su di lui per i playoff Mondiali

Verratti ha giocato tanto e bene specialmente nella prima parte di stagione: il centrocampista ha collezionato complessivamente 15 presenze tra tutte le competizioni, impreziosite da un goal e quattro assist. Per via del conflitto in Medio Oriente, il Qatar ha sospeso tutte le attività calcistica: Verratti potrebbe così presentarsi all’appuntamento con i playoff senza il ritmo partita.