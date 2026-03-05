Verratti verso il ritorno in Azzurro: perché il CT Gattuso ha deciso di puntare su di lui per i playoff Mondiali

Il momento della verità si avvicina e tutta l’Italia trattiene il fiato. Il 26 marzo 2026 la Nazionale scenderà in campo nella semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord, con la speranza di accedere alla finale del 31 marzo contro una tra Bosnia e Galles.
In palio c’è un posto ai Mondiali estivi che di disputeranno in USA, Messico e Canada: un appuntamento assolutamente da non fallire per gli Azzurri, specialmente dopo la mancata partecipazione agli ultimi due Mondiali.
Il CT Gattuso sta valutando bene gli uomini su cui puntare e tra loro ci dovrebbe essere a sorpresa anche Marco Verratti.