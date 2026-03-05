Goal.com
Italy Training Session And Press Conference - UEFA Nations League 2022/23 Semi-final
Nino Caracciolo

Verratti verso il ritorno in Azzurro: perché il CT Gattuso ha deciso di puntare su di lui per i playoff Mondiali

A tre anni di distanza dall’ultima volta, il centrocampista ex PSG potrebbe tornare in Azzurro: Gattuso ha deciso di puntare su di lui. E non si tratterebbe di una scelta solo di campo.

Il momento della verità si avvicina e tutta l’Italia trattiene il fiato. Il 26 marzo 2026 la Nazionale scenderà in campo nella semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord, con la speranza di accedere alla finale del 31 marzo contro una tra Bosnia e Galles.

In palio c’è un posto ai Mondiali estivi che di disputeranno in USA, Messico e Canada: un appuntamento assolutamente da non fallire per gli Azzurri, specialmente dopo la mancata partecipazione agli ultimi due Mondiali.

Il CT Gattuso sta valutando bene gli uomini su cui puntare e tra loro ci dovrebbe essere a sorpresa anche Marco Verratti.

  • VERRATTI VERSO LA CONVOCAZIONE

    Come riportato dal ‘Corriere della Sera’ è già stata inviata a Marco Verratti la lettera di pre-convocazione e prima ancora il centrocampista è stato contattato da Buffon (oggi team manager azzurro) e Bonucci (nello staff di Gattuso), ex compagni di Nazionale.

  • COSA PORTEREBBE VERRATTI IN AZZURRO

  • LA STAGIONE DI VERRATTI

    Verratti ha giocato tanto e bene specialmente nella prima parte di stagione: il centrocampista ha collezionato complessivamente 15 presenze tra tutte le competizioni, impreziosite da un goal e quattro assist. Per via del conflitto in Medio Oriente, il Qatar ha sospeso tutte le attività calcistica: Verratti potrebbe così presentarsi all’appuntamento con i playoff senza il ritmo partita.

  • 3 ANNI FA L’ULTIMA CON L’ITALIA

    Verratti nella sua carriera ha indossato per 55 volte la maglia della Nazionale, vincendo l’Europeo nel 2021. Il centrocampista però è fuori dal giro Azzurro ormai da tre anni: l’ultima sua presenza con l’Italia risale infatti al 18 giugno 2023 nella finale per il terzo posto di Nations League contro l’Olanda.

