Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Romelu Lukaku Verona Napoli 28022026Getty Images
Claudio D'Amato

Verona-Napoli 1-2, pagelle e tabellino: Lukaku torna a far male, Giovane innesca il goal vittoria, male Bowie e Montipò

La zampata di Romelu Lukaku, che non segnava dal match Scudetto col Cagliari, regala ad un brutto Napoli una vittoria insperata: apre Hojlund, pari di Akpa Akpro, poi la beffa per l'Hellas.

Pubblicità

Romelu Lukaku è tornato. E il Napoli, nella corsa Champions, si aggrappa a lui.

Gli azzurri a Verona deludono ma vincono 2-1 grazie alla zampata del belga al 96', di nuovo in goal 281 giorni dopo la partita Scudetto col Cagliari e di nuovo protagonista in uno dei momenti più complicati della stagione dei campioni d'Italia.

Sì, perché la prova della squadra di Conte è stata tutt'altro che brillante, ma a salvare i partenopei ci ha pensato la girata mancina di Big Rom su cross del grande ex Giovane, letale contro un Hellas sempre più ultimo ma che esce a testa altissima dal Bentegodi.

I ragazzi di Sammarco tengono botta al Napoli nonostante l'immediato vantaggio ospite griffato Hojlund, che incorna dal dischetto del rigore trafiggendo Montipò all'angolino. 

Gara brutta e senza grossi sussulti, terreno fertile per spirito e agonismo di un Verona capace di rimetterla in piedi a metà ripresa col tiro di Akpa Akpro, sulla cui traiettoria si trova proprio Hojlund.

Il finale regala capovolgimenti sterili fino al sinistro decisivo di Lukaku, che si libera di un macigno e torna a ruggire. Conte ringrazia, gli azzurri restano terzi.

  • PAGELLE VERONA

    Montipò (5) per nulla impeccabile su entrambi i goal, Akpa Akpro (6,5) ha il merito di riacciuffare il Napoli, Bella-Kotchap (5,5) in affanno su Hojlund, Oyegoke (5,5) non convince. Bowie (5) si fa in quattro ma nel recupero si divora il possibile 2-1 e perde Lukaku in marcatura, Frese (6,5) accende il match.

    VOTI VERONA (3-5-2): Montipò 5; Nelsson 6, Bella-Kotchap 5,5 (52' Frese 6,5), Edmundsson 6,5; Oyegoke 5,5 (70' Suslov 6), Akpa Akpro 6,5 (82' Slotsager sv), Gagliardini 5,5, Harroui 5,5 (81' Niasse sv), Bradaric 6; Bowie 5, Sarr 5,5 (55' Mosquera 5,5). All. Sammarco.

    • Pubblicità

  • PAGELLE NAPOLI

    Lukaku (7,5) uomo della provvidenza, da Giovane (6,5) parte il cross decisivo, Hojlund (6,5) la sblocca deviando poi fortuitamente il tiro dell'1-1 di Akpa Akpro, Vergara vivace tra le linee (6,5), Alisson Santos (6) con piglio ma senza concretezza. Politano (6) genera l'azione del primo goal azzurro calando però alla distanza, Spinazzola (6,5) corre e crea. Meret (5,5) rischia la frittata uscendo male su Bowie nel recupero, Juan Jesus, Elmas e Lobotka (5,5 a tutti) non brillano.

    VOTI NAPOLI (3-4-2-1): Meret 5,5; Beukema 6, Juan Jesus 5,5, Buongiorno 6; Politano 6 (78' Mazzocchi sv), Elmas 5,5, Lobotka 5,5 (73' Gilmour 6), Spinazzola 6,5 (52' Gutierrez 6); Vergara 6,5 (78' Giovane 6,5), Alisson Santos 6 (73' Lukaku 7,5); Hojlund 6,5. All. Conte.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO VERONA-NAPOLI

    VERONA-NAPOLI 1-2

    Marcatori: 2' Hojlund (N), 65' Akpa Akpro (V), 96' Lukaku (N)

    VERONA (3-5-2): Montipò 5; Nelsson 6, Bella-Kotchap 5,5 (52' Frese 6,5), Edmundsson 6,5; Oyegoke 5,5 (70' Suslov 6), Akpa Akpro 6,5 (82' Slotsager sv), Gagliardini 5,5, Harroui 5,5 (81' Niasse sv), Bradaric 6; Bowie 5, Sarr 5,5 (55' Mosquera 5,5). All. Sammarco.

    NAPOLI (3-4-2-1): Meret 5,5; Beukema 6, Juan Jesus 5,5, Buongiorno 6; Politano 6 (78' Mazzocchi sv), Elmas 5,5, Lobotka 5,5 (73' Gilmour 6), Spinazzola 6,5 (52' Gutierrez 6); Vergara 6,5 (78' Giovane 6,5), Alisson Santos 6 (73' Lukaku 7,5); Hojlund 6,5. All. Conte.

    Arbitro: Colombo

    Ammoniti: Akpa Akpro (V), Vergara (N), Elmas (N), Suslov (V), Harroui (V), Juan Jesus (N), Lukaku (N); Sammarco (all. Verona) e Conte (all. Napoli) per proteste

    Espulsi: nessuno

Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Torino crest
Torino
TOR
Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
0