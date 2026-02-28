Verona-Napoli 1-2, pagelle e tabellino: Lukaku torna a far male, Giovane innesca il goal vittoria, male Bowie e Montipò

Romelu Lukaku è tornato. E il Napoli, nella corsa Champions, si aggrappa a lui.

Gli azzurri a Verona deludono ma vincono 2-1 grazie alla zampata del belga al 96', di nuovo in goal 281 giorni dopo la partita Scudetto col Cagliari e di nuovo protagonista in uno dei momenti più complicati della stagione dei campioni d'Italia.

Sì, perché la prova della squadra di Conte è stata tutt'altro che brillante, ma a salvare i partenopei ci ha pensato la girata mancina di Big Rom su cross del grande ex Giovane, letale contro un Hellas sempre più ultimo ma che esce a testa altissima dal Bentegodi.

I ragazzi di Sammarco tengono botta al Napoli nonostante l'immediato vantaggio ospite griffato Hojlund, che incorna dal dischetto del rigore trafiggendo Montipò all'angolino.

Gara brutta e senza grossi sussulti, terreno fertile per spirito e agonismo di un Verona capace di rimetterla in piedi a metà ripresa col tiro di Akpa Akpro, sulla cui traiettoria si trova proprio Hojlund.

Il finale regala capovolgimenti sterili fino al sinistro decisivo di Lukaku, che si libera di un macigno e torna a ruggire. Conte ringrazia, gli azzurri restano terzi.