Verona-Bologna dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Rossoblù in casa degli scaligeri per continuare la rincorsa all'Europa. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.

Dopo il successo in rimonta contro il Cagliari, il Bologna vuole continuare la sua rincorsa ad un piazzamento europeo anche per la prossima stagione. Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione. Per farlo, gli uomini di Italiano dovranno imporsi in casa del Verona, reduce dalla sconfitta a Torino contro la Juventus malgrado una prestazione coraggiosa. L'articolo prosegue qui sotto In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming. Abbonati a DAZN Scopri le migliori offerte