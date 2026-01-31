Vergara si regala un'altra notte da sogno col Napoli: primo goal in Serie A e altra prestazione super

Ancora lui. Ancora al Maradona. Questa volta anche decisivo. In altre parole, un'altra notte magica per Antonio Vergara.
Il centrocampista del Napoli ha illuminato ancora una volta il 'Maradona': dopo lo strepitoso, seppur illusorio, goal contro il Chelsea in Champions League, il classe 2003 ha trovato la sua prima gioia in Serie A.
Un momento magico per il calciatore cresciuto nel vivaio partenopeo che, a suon di prestazioni sempre più convincenti approfittando della pesante emergenza infortuni che ha decimato la squadra di Conte, si sta ritagliando il suo posto al sole all'interno della rosa dei campioni d'Italia.