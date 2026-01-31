Vergara si regala un'altra notte da sogno col Napoli: primo goal in Serie A e altra prestazione super

Che sia il suo momento magico non ci sono dubbi. Al netto della bellezza dei primi due goal messi a referto con la maglia del Napoli, Vergara ha impressionato per la qualità delle sue prestazioni e per la personalità inscenata sul terreno di gioco.

Dotato di un sinistro molto educato, Vergara colpisce per intelligenza tattica e capacità nel leggere le situazioni: con la palla tra i piedi offre sempre la sensazione di poter creare qualcosa, ma anche in termini di generosità non è secondo a nessuno. Attacca gli spazi e si inserisce con una continuità disarmante.