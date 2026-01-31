Goal.com
Vergara NapoliGetty Images
Michael Di Chiaro

Vergara si regala un'altra notte da sogno col Napoli: primo goal in Serie A e altra prestazione super

Dopo il sigillo da urlo contro il Chelsea, il classe 2003 si ripete al 'Maradona' contro la Fiorentina certificando il suo eccellente stato di forma.

Ancora lui. Ancora al Maradona. Questa volta anche decisivo. In altre parole, un'altra notte magica per Antonio Vergara.

Il centrocampista del Napoli ha illuminato ancora una volta il 'Maradona': dopo lo strepitoso, seppur illusorio, goal contro il Chelsea in Champions League, il classe 2003 ha trovato la sua prima gioia in Serie A.

Un momento magico per il calciatore cresciuto nel vivaio partenopeo che, a suon di prestazioni sempre più convincenti approfittando della pesante emergenza infortuni che ha decimato la squadra di Conte, si sta ritagliando il suo posto al sole all'interno della rosa dei campioni d'Italia.

  • PRIMO GOAL IN SERIE A

    Vergara, solamente tre giorni fa, aveva infiammato il Maradona sbloccando la sfida di Champions League contro il Chelsea. E contro la Fiorentina, il classe 2003 ha riproposto lo stesso copione stappando la gara contro la Fiorentina con un sinistro chirurgico che non ha lasciato scampo a De Gea.

    Per Vergara, dopo il primo goal in Europa, è arrivato anche il primo in Serie A: un sigillo che ha fatto da apripista al successo azzurro. Decisamente pesante in termini di classifica. 

  • MOMENTO MAGICO

    Che sia il suo momento magico non ci sono dubbi. Al netto della bellezza dei primi due goal messi a referto con la maglia del Napoli, Vergara ha impressionato per la qualità delle sue prestazioni e per la personalità inscenata sul terreno di gioco.

    Dotato di un sinistro molto educato, Vergara colpisce per intelligenza tattica e capacità nel leggere le situazioni: con la palla tra i piedi offre sempre la sensazione di poter creare qualcosa, ma anche in termini di generosità non è secondo a nessuno. Attacca gli spazi e si inserisce con una continuità disarmante.

  • UN SEGNALE IN CHIAVE NAZIONALE

    Le prestazioni in crescendo di un Vergara in piena ascesa non possono che fare indubbiamente piacere al suo allenatore, Antonio Conto, ma che evidentemente devono aver captato anche l'attenzione del commissario tecnico Gennaro Gattuso.

    Il ct dell'Italia, in vista dei playoff mondiali di marzo, sta monitorando la crescita e le prestazioni del classe 2003 anche in chiave Nazionale. Dall'azzurro Napoli a quello dell'Italia? Il viatico potrebbe essere quello buono e in un momento storico in cui i talenti nostrani faticano ad imporsi ecco che Vergara potrebbe rappresentare quella boccata d'aria fresca che tanto bene potrebbe fare a tutto il movimento.

  • LE PAROLE DI VERGARA

    Nel post partita, Vergara è intervenuto anche ai microfoni di DAZN per analizzare la sua prestazione e soprattutto la vittoria del Napoli.

    "Emozionante segnare due goal al 'Maradona', non mi aspettavo di farne due di seguito. Il mister mi ha chiesto di dare una mano e penso che lo sto facendo. Scudetto? Dobbiamo pensare a vincere partita dopo partita, aspettiamo che davanti qualcuno sbagli qualcosa e noi proviamo ad approfittarne".

0