Vergara si racconta: “A Napoli gioco per la mia gente. Messi l'idolo, ma Zielinski...". Poi il retroscena su Conte

“Io non lo sento il peso della maglia azzurra, perché è come se ogni volta che indossassi questa maglia, la indossassero con me altre migliaia di persone: quindi il peso si divide. È come se giocassi per la mia gente, quindi non lo sento. Ho sempre detto che stare al Napoli è per me come stare a scuola e apprendere di campioni che ci sono. Dopo il goal contro il Chelsea ero incredulo, l’esultanza è stata un’esplosione. Contro la Fiorentina ho esultato insieme ai tifosi ed è stato più bello perché abbiamo vinto. Non ho dediche particolari dopo i goal”, le parole di Vergara.