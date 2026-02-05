Vergara si racconta: “A Napoli gioco per la mia gente. Messi l'idolo, ma Zielinski...". Poi il retroscena su Conte

Antonio Vergaraè il volto felice di un Napoli che cerca di risalire nonostante le difficoltà dell’ultimo periodo.
Anche a causa dei tanti infortuni che hanno limitato Antonio Conte nelle scelte, il tecnico azzurro ha dato fiducia al baby talento cresciuto nelle giovanili del club e i risultati sono stati davvero sorprendenti.
Vergara è una delle novità più belle del Napoli, squadra che anche grazie alle sue reti e alle sue prestazione punta a tornare in alto.A raccontare il suo magic moment è lo stesso Vergara nel corso ci un’intervista rilasciata a ‘Radio CRC’