Vergara poteva essere del Como, la conferma del ds Ludi: "Ci abbiamo lavorato". Perché è saltato tutto

Ludi, come già accennato, ha infine confermato che oggi Vergara poteva essere del Como. Perché l'operazione non è andata a buon fine? Perché il Napoli, alla fine, ha capito di avere tra le mani un ottimo giocatore e non se n'è voluto privare.

“Quella notizia è rimbalzata recentemente, ci abbiamo lavorato un anno fa perché per noi era un ragazzo di grande talento. Poi il Napoli è stato lungimirante, lo hanno giustamente tenuto”.