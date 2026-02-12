Goal.com
Vergara poteva essere del Como, la conferma del ds Ludi: "Ci abbiamo lavorato". Perché è saltato tutto

Il direttore sportivo dei lariani ammette il tentativo di un anno fa: "Ma il Napoli è stato lungimirante". Su Nico Paz e Fabregas: "Oggi non è il momento di parlare del loro futuro".

Il Como avrebbe voluto anche Antonio Vergara. Tra tanti stranieri portati in riva al lago, anche un calciatore italiano era nelle mire della formazione lariana, sorpresa della Serie A appena approdata in semifinale di Coppa Italia.

A confermarlo è stato Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como. Il quale ha ammesso che sì, le voci su un approccio passato del Como a Vergara hanno un fondo, se non più, di verità.

Ludi ha parlato di questo e altro in un'intervista rilasciata a Sky Sport nella quale gli argomenti trattati sono stati anche altri: dal momento della squadra di Fabregas al futuro dell'allenatore spagnolo e di Nico Paz.

  • "GRANDE ORGOGLIO"

    “È un periodo molto positivo - ha detto Ludi a proposito della stagione comasca e dei recenti successi - aver donato ai tifosi un’ennesima gioia è motivo di grande orgoglio. Per noi di fatto è un altro obiettivo raggiunto, ma il giorno dopo eravamo già a lavorare“.

    E poi: “Siamo molto contenti di questo mese impegnativo, perché vuol dire aver raggiunto un obiettivo storico. Nelle ultime partite siamo stati all’altezza, speriamo di migliorare come sempre e che il mese di febbraio possa regalarci grandi gioie“.

  • SU NICO PAZ E FABREGAS

    Per quanto riguarda Nico Paz e Fabregas, sempre chiacchierati e osservatissimi sul mercato, Ludi ha parlato così:

    “Sono contento che entrambi siano al centro del progetto, oggi non è il momento di parlare del loro futuro. Io penso che Fabregas sia totalmente focalizzato a farci crescere e a guidarci, mentre Nico è super coinvolto. Tutti sanno che il suo futuro non dipende da noi, quindi noi aspettiamo e intanto lavoriamo per continuare a crescere”.

  • IL TENTATIVO PER VERGARA

    Ludi, come già accennato, ha infine confermato che oggi Vergara poteva essere del Como. Perché l'operazione non è andata a buon fine? Perché il Napoli, alla fine, ha capito di avere tra le mani un ottimo giocatore e non se n'è voluto privare.

    “Quella notizia è rimbalzata recentemente, ci abbiamo lavorato un anno fa perché per noi era un ragazzo di grande talento. Poi il Napoli è stato lungimirante, lo hanno giustamente tenuto”.

