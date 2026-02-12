Vergara poteva essere del Como, la conferma del ds Ludi: "Ci abbiamo lavorato". Perché è saltato tutto

Il Como avrebbe voluto anche Antonio Vergara. Tra tanti stranieri portati in riva al lago, anche un calciatore italiano era nelle mire della formazione lariana, sorpresa della Serie A appena approdata in semifinale di Coppa Italia.
A confermarlo è stato Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como. Il quale ha ammesso che sì, le voci su un approccio passato del Como a Vergara hanno un fondo, se non più, di verità.
Ludi ha parlato di questo e altro in un'intervista rilasciata a Sky Sport nella quale gli argomenti trattati sono stati anche altri: dal momento della squadra di Fabregas al futuro dell'allenatore spagnolo e di Nico Paz.