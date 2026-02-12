Vergara già da Nazionale? Boom col Napoli, ruolo e caratteristiche ideali per Gattuso

Perché non immaginare Antonio Vergara subito in Nazionale?
D'altronde il dibattito relativo alla carenza di talenti prodotti negli ultimi tempi dal calcio italiano è d'attualità e continua a tener banco, con FIGC e ct troppo spesso costretti a naturalizzare e sopravvalutare profili spesso e volentieri funti da 'tappabuchi' per colmare le carenze piramidali che frenano lo sviluppo del pallone di casa nostra.
Parallelamente, invece, all'ombra del Vesuvio c'è qualcuno che sta provando ad invertire il trend. Colui che a 23 anni (!) sta salendo alla ribalta in Serie A, nonostante non abbia più l'età di un ragazzino alle prime armi.
Però meglio tardi che mai, con Napoli ed il Napoli a godersi il boom di un Vergara capace di accendere il Maradona in poche gare: i Playoff Mondiali incombono, a Gattuso servono freschezza e qualità, inoltre il ragazzo dal punto di vista tecnico-tattico si sta facendo apprezzare.