Vergara già da Nazionale? Boom col Napoli, ruolo e caratteristiche ideali per Gattuso

Col passare delle settimane tutti si stanno accorgendo di quanto sia forte questo ragazzo, il quale sta mostrando una crescita non solo col pallone tra i piedi ma anche dal punto di vista temperamentale e della cosiddetta 'cazzimma'. 'Cazzimma' che tanto piace a Gattuso - non a caso detto Ringhio - e che Vergara sta sfoderando in abbinato ad un talento in grado di farlo esplodere.

Grosso non è, ma ha resistenza fisica e determinazione dalla sua capaci di fargli tener botta anche al cospetto di avversari più quotati per stazza: insomma, Vergara si sta modellando per stare in mezzo ai big. E magari anche per prenotare un altro azzurro dopo quello del Napoli.