Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Antonio Vergara NapoliGetty Images
Claudio D'Amato

Vergara già da Nazionale? Boom col Napoli, ruolo e caratteristiche ideali per Gattuso

La penuria di talenti e l'esplosione di Antonio Vergara in Serie A, alimentano inevitabili correlazioni con l'azzurro Italia: i Playoff Mondiali incombono, a Gattuso servono freschezza e qualità.

Pubblicità

Perché non immaginare Antonio Vergara subito in Nazionale?

D'altronde il dibattito relativo alla carenza di talenti prodotti negli ultimi tempi dal calcio italiano è d'attualità e continua a tener banco, con FIGC e ct troppo spesso costretti a naturalizzare e sopravvalutare profili spesso e volentieri funti da 'tappabuchi' per colmare le carenze piramidali che frenano lo sviluppo del pallone di casa nostra.

Parallelamente, invece, all'ombra del Vesuvio c'è qualcuno che sta provando ad invertire il trend. Colui che a 23 anni (!) sta salendo alla ribalta in Serie A, nonostante non abbia più l'età di un ragazzino alle prime armi.

Però meglio tardi che mai, con Napoli ed il Napoli a godersi il boom di un Vergara capace di accendere il Maradona in poche gare: i Playoff Mondiali incombono, a Gattuso servono freschezza e qualità, inoltre il ragazzo dal punto di vista tecnico-tattico si sta facendo apprezzare.

  • IL BOOM COL NAPOLI

    Quattro goal nelle ultime tre partite: i numeri sono inconfutabili e pendono tutti dalla parte del gioiello di Frattaminore, classe 2003, che sul palcoscenico dei grandi ci è salito troppo tardi.

    Cercare i colpevoli adesso non ha senso, piuttosto bisogna applaudire le doti e il potenziale fin qui rimasto in sordina di un calciatore che ad ogni modo lo scorso anno in B con la Reggiana aveva offerto ai calciofili un antipasto di ciò che sarebbe potuto essere e sta diventando.

    Prova di personalità allo Stadium, prodezza capolavoro col Chelsea, timbro alla Fiorentina, rete in Coppa Italia contro il Como: Conte si sta aggrappando a Vergara per alleviare l'emergenza, in estate chi lo avrebbe mai detto.

    • Pubblicità

  • IDEALE PER L'ITAL-GATTUSO

    Col passare delle settimane tutti si stanno accorgendo di quanto sia forte questo ragazzo, il quale sta mostrando una crescita non solo col pallone tra i piedi ma anche dal punto di vista temperamentale e della cosiddetta 'cazzimma'. 'Cazzimma' che tanto piace a Gattuso - non a caso detto Ringhio - e che Vergara sta sfoderando in abbinato ad un talento in grado di farlo esplodere.

    Grosso non è, ma ha resistenza fisica e determinazione dalla sua capaci di fargli tener botta anche al cospetto di avversari più quotati per stazza: insomma, Vergara si sta modellando per stare in mezzo ai big. E magari anche per prenotare un altro azzurro dopo quello del Napoli.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL RUOLO DI VERGARA NELL'ITALIA: DOVE GIOCHEREBBE?

    Sì, perché le sue caratteristiche tecniche ed il ruolo all'attuale ct tornerebbero utilissime: mezzala, trequartista, esterno offensivo. Il crack che nessuno s'aspettava sa interpretarli tutti e si incastonerebbe bene negli schemi dell'Ital-Gattuso: interno in un centrocampo a 3 (seppur appaia l'ipotesi meno graffiante), tra le linee se piazzato sottopunta, largo a destra per far male col mancino nel caso in cui si adottassero 4-4-1-1 o 4-4-2 a trazione anteriore. Faccia Rino.

  • SPRINT MONDIALE

    Visto che alla nostra Nazionale occorrono brillantezza e quella voglia matta di riprenderci i Mondiali, uno come il Vergara di oggi potrebbe aumentare sia il tasso qualitativo che il livello psico-motivazionale di una squadra chiamata a giocarsi tutto in una notte. Naturalmente speriamo saranno due, perché significherebbe dire che avremmo eliminato l'Irlanda del Nord. E in partite secche, dove di tempo per pensare ne hai poco, estro e sfrontatezza rappresentano fattori da sfruttare e tenersi stretti.

    E allora riproviamoci: perché non immaginarlo già in maglia Italia?

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Roma crest
Roma
ROM
0