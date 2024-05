Venezia-Palermo dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Venezia-Palermo semifinale di ritorno dei Playoff di Serie B: le formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Secondo e decisivo atto della semifinale Playoff di Serie B tra Venezia e Palermo, col ritorno che stabilirà il nome di una delle due finaliste della poule promozione (l'altra sarà Catanzaro o Cremonese).

Lagunari avvantaggiati dallo 0-1 con cui hanno vinto al 'Barbera' nel match d'andata, epilogo che costringerà i rosanero a battere gli arancioneroverdi con almeno due goal di scarto per qualificarsi.

In caso di vittoria del Venezia, di pareggio o di sconfitta di misura della squadra di Vanoli (scenario, quest'ultimo, legato alla miglior posizione di classifica conseguita in campionato e al fatto che non sono previsti supplementari né rigori), a volare in finale saranno proprio Pohjanpalo e compagni.

Tutto su Venezia-Palermo: le formazioni della semifinale di ritorno dei Playoff di B e dove poter vedere la partita in diretta tv e streaming.