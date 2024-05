Venezia-Cremonese dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Venezia-Cremonese ritorno della finale dei Playoff di Serie B: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Notte decisiva in Serie B, col ritorno della finale Playoff tra Venezia e Cremonese.

Tutto ancora aperto dopo lo 0-0 della gara d’andata giocata allo Zini giovedì scorso, con il match di ritorno in programma al Penzo domenica 2 giugno alle ore 20:30 che decreterà chi tra Venezia e Cremonese raggiungerà Parma e Como (squadre che hanno chiuso la stagione regolare rispettivamente al primo e secondo posto in campionato) in Serie A. Ultimi 90 minuti dunque tutti da vivere e che saranno decisivi.

Se al termine dei 180' il bilancio dovesse risultare in parità, a volare in Serie A sarà il Venezia (meglio classificatosi in campionato rispetto alla Cremonese).

Tutto su Venezia-Cremonese: canale tv, formazioni e dove vedere la finale in diretta streaming.