Vendere Bruno Fernandes per rifondare la squadra: il Manchester United non deve lasciarsi scappare questa occasione

Bruno Fernandes potrebbe trasferirsi in Saudi Pro League, garantendo così al Manchester United la possibilità di incassare una cifra record.

Quando due mesi fa è stata sollevata per la prima volta la questione relativo all'addio di Bruno Fernandes al Manchester United, Ruben Amorim è stato categorico. "Non succederà. È il tipo di giocatore che vogliamo e non andrà da nessuna parte perché gliel'ho già detto".

Oggi la situazione sembra aver assunto connotati diversi ei l capitano dei Red Devils sta valutando seriamente una ricchissima offerta fatta pervenire dall'Al-Hilal. Ad attenderlo in Arabia Saudita, potrebbe esserci uno stipendio tre volte superiore a quello percepito in Inghilterra, oltre che la possibilità di giocare il Mondiale per Club il mese prossimo. Lo United, dal canto suo, potrebbe anche incassare una cifra enorme dalla sua cessione, visto che si sta ragionando sull'ordine dei 120 milioni di euro.

Amorim, proprio come a marzo, ha chiarito che vuole che Fernandes resti, affermando che il suo capitano è "davvero importante per noi e per ciò che vogliamo costruire per la squadra". Ma la scomoda verità è che per Fernandes è arrivato il momento giusto per lasciare lo United...