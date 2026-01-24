Pubblicità
Franco Vazquez Cremonese 2025-2026Getty Images
Claudio D'Amato

Vazquez saluta la Cremonese: lettera d'addio, ad attenderlo c'è il ritorno in Argentina al Belgrano

Franco Vazquez, con una lettera d'addio, ha confermato l'addio alla Cremonese per tornare in patria al Belgrano: abbraccio con Nicola dopo la conferenza pre-Sassuolo.

Franco Vazquez saluta per la seconda volta in carriera l'Italia.

Dopo l'addio al Palermo si registra quello alla Cremonese, che il Mudo lascia in via definitiva per tornare in patria al Belgrano.

Il trasferimento non è ancora ufficiale, ma è ufficiale che il fantasista argentino - che in estate aveva prolungato fino al 30 giugno 2026 - da oggi non indosserà più la maglia grigiorossa.

  • LA LETTERA D'ADDIO DI VAZQUEZ ALLA CREMONESE

    "Cari Cremonesi, in questi ultimi tre anni del mio lungo viaggio ho avuto la fortuna di scoprire una realtà che ha saputo accogliermi e rispettarmi, una società a dimensione umana che mi ha permesso di contribuire a realizzare un altro sogno, tornare in Serie A, e una città che ho il privilegio di chiamare casa. In questo periodo abbiamo condiviso emozioni intense: la vostra vicinanza, anche nei momenti più difficili, non è mai venuta meno e io ho cercato di ricambiarla dando tutto per questa maglia dai colori unici.

    Dopo un’attenta riflessione che ha coinvolto anche la mia famiglia sono giunto ad una conclusione difficile ma consapevole: penso che sia arrivato il momento di chiudere quel cerchio che ho iniziato a disegnare quindici anni fa, quando da ragazzo lasciavo l’Argentina con una valigia piena di sogni da rincorrere e afferrare. La traiettoria oggi mi riporta là, dove tutto è nato, perché a prevalere è il desiderio di riavvicinarmi all’affetto dei miei cari.

    Ci tengo a ringraziare profondamente il cavalier Giovanni Arvedi e tutta la dirigenza per la sensibilità dimostrata nell’assecondare questa mia scelta. La mia gratitudine va agli staff tecnici e medici, ai miei compagni, ai magazzinieri e a tutte le persone che, lavorando quotidianamente per la Cremo con professionalità e dedizione, assicurano a chi scende in campo le migliori condizioni possibili.

    Voglio abbracciare tutti i tifosi grigiorossi che mi hanno applaudito dagli spalti entrandomi nel cuore con il loro amore.

    Il sentimento di gratitudine nei confronti di coloro che durante il percorso mi hanno spronato con un consiglio o incoraggiato con una parola di supporto fa sì che stia scrivendo questo messaggio con malinconia e gli occhi pieni di riconoscenza per ciò che abbiamo vissuto insieme.

    Vi lascio con la certezza che custodirò nel mio cuore i colori grigiorossi e ogni istante di questa meravigliosa esperienza vissuto indossando la maglia della Cremo.

    Non sono di tante parole, lo sapete bene, ma queste sono dovute: grazie, Cremona, sarai per sempre casa mia.

    Per sempre, il Mudo".

  • DOVE VA VAZQUEZ?

    Come detto, il futuro del Mudo a 36 anni si chiamerà Belgrano: trattasi del club in cui si è formato da giovanissimo, compiendo la classica trafila nel vivaio e col quale è esploso guadagnandosi - nel 2012 - mire ed acquisto del Palermo all'epoca di Maurizio Zamparini.

  • ABBRACCIO CON NICOLA IN CONFERENZA STAMPA

    A sugellare un addio più che romantico, al termine della conferenza che ha fatto da antipasto a Sassuolo-Cremonese di domenica a pranzo, Nicola e Vazquez si sono mostrati emozionati abbracciandosi in sala stampa davanti ai giornalisti presenti.

