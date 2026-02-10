Vásquez sempre presente in Serie A con la maglia del Genoa: nessuno come lui in Europa

Sono passati già sei mesi dall'inizio della Serie A e dei maggiori campionati europei, sempre più nel vivo e verso il punto più importante dell'annata. Il calcio moderno è ormai noto: numero di partite elevatissimo anche per chi non fa parte dei tornei continentali e difficoltà nell'essere sempre in campo, tra turnover e problemi fisici dietro l'angolo dovuti all'enorme numero di gare.

C'è chi, però, in Europa è riuscito ad essere in campo per praticamente tutte le gare di campionato, saltando qualche minuto qua e là per sostituzioni nel finale o turnover obbligati. Il recordman dei top cinque tornei fa parte della Serie A e risponde al nome di Johan Vasquez, difensore del Genoa a cui Vieira prima e De Rossi non ha mai rinunciato, anche in virtù di nessun infortunio o squalifica.

Nessuno come Vasquez tra Serie A, Liga, Premier, Ligue 1 e Bundesliga, tanto che gli unici minuti in cui non è stato in campo da agosto ad oggi sono quelli nella parte finale del match contro il Bologna dello scorso gennaio. 17' fuori, 2.143' (più recupero) sul terreno di gioco.