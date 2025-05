Il ritorno a pieno regime di David Neres offre una freccia preziosa a Conte per l'arco azzurro: il brasiliano cerca spazio a Parma.

David Neres is back.

Era avvenuto già col Genoa per qualche minuto con piglio a ridosso del 90', ma in vista del crocevia Scudetto di Parma il brasiliano adesso risulta pienamente arruolabile: a gara in corso o dall'inizio?

La decisione spetterà ad Antonio Conte, che se da un lato potrebbe affidarsi alla recente continuità tattica dall'altro ha nel proprio arsenale la ritrovata e preziosa freccia per l'arco azzurro.