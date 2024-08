Varane, infortunio a pochi minuti dall'esordio: condizioni e quando torna in campo per il Como

Prima gara, primo tempo e subito infortunio per il nuovo difensore del Como: cosa è successo a Varane contro la Sampdoria.

Raphael Varane ha chiesto il cambio dopo venti minuti dall'inizio del suo match d'esordio contro la Sampdoria, in Coppa Italia.

Sognato dai tifosi del Como a lungo prima che il trasferimento divenisse realtà, ora il francese deve fare i conti con un problema muscolare che ha messo fine immediatamente alla prima gara con il team lombardo.

A una settimana dall'esordio del Como in Serie A, vent'anni dopo l'ultima volta, Fabregas dovrà fare i conti con il problema di chi in teoria è arrivato per comandare la difesa e dare alla retroguardia tutta la propria esperienza maturata negli anni vissuti al Real Madrid e al Manchester United.