Vanoli sorpreso dall'addio di Bellanova: "È stato venduto a mia insaputa"

Il tecnico del Torino non si aspettava la cessione dell'esterno: "Chiedere spiegazioni è inutile, ma sono abituato a non piangermi addosso".

Cessione pesante per il Torino, che un paio di giorni fa ha ufficializzato il trasferimento di Raoul Bellanova all'Atalanta per 25 milioni (tra parte fissa e bonus).

Un'operazione lampo, che ha sorpreso gli stessi addetti ai lavori: compreso il tecnico granata Paolo Vanoli, alle prese con un fulmine a ciel sereno all'uscita della notizia.

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Torino ha infatti rivelato di non aspettarsi l'addio di un giocatore fondamentale come Bellanova, tornato a Bergamo come opzione per la fascia destra in aggiunta a Zappacosta.