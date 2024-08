Bellanova torna all'Atalanta: ufficiale il trasferimento dal Torino

Raoul Bellanova torna all'Atalanta: nella casse del Torino finiscono 25 milioni tra parte fissa e bonus.

Serviva un rinforzo per la fascia destra individuato in un primo momento nel brasiliano Wesley, salvo poi affondare il colpo per un altro elemento: l'Atalanta si regala Raoul Bellanova.

Dopo gli 'indizi' delle ultime ore, adesso c'è l'ufficialità del trasferimento del classe 2000 in quel di Bergamo dal Torino, che un anno fa lo acquistò per sette milioni dal Cagliari.

Per Bellanova si tratta di un ritorno alla 'Dea' dopo la seconda parte della stagione 2019/20 trascorsa in prestito proprio tra le fila della squadra allenata da Gasperini.