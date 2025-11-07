Vanoli nuovo allenatore della Fiorentina, è ufficiale: i dettagli del contratto

A poche ore dal k.o. beffa sul campo del Mainz, per la Fiorentina è tempo di ripartire con una nuova guida tecnica: è ufficiale l'arrivo in panchina di Paolo Vanoli.
L'ex centrocampista (con un passato da giocatore, tra le altre, proprio nella squadra viola) è il sostituto di Stefano Pioli, esonerato in seguito alla sconfitta casalinga rimediata contro il Lecce domenica scorsa.
Si conclude, così, il periodo da disoccupato di Vanoli, iniziato oltre un anno fa con la fine del rapporto col Torino, guidato per l'intera stagione 2024/25.