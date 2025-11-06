Pubblicità
Mainz Fiorentina Lee ComuzzoGetty
Vittorio Rotondaro

Mainz-Fiorentina 2-1, pagelle e tabellino: Sohm illude i viola, Piccoli si 'emoziona', Lee e Hollerbach decisivi dalla panchina

La Fiorentina fallisce l'appuntamento col ritorno alla vittoria: il Mainz la vince in rimonta al 95', a segno Sohm, Hollerbach e Lee.

Altro risultato negativo per la Fiorentina che, in attesa dell'arrivo di Vanoli in panchina, deve fare i conti con una nuova sconfitta: il Mainz sorride in rimonta proprio sul gong e infligge il primo k.o. in questa Conference League ai gigliati.

Ai viola basta poco più di un quarto d'ora per sbloccare l'incontro: complice un errore in uscita dei padroni di casa, è Sohm a battezzare alla grande il primo palo con un tiro potente e preciso. Gli uomini di Galloppa continuano a macinare gioco ma, a tutto questo, non corrisponde la giusta concretezza sottoporta: Piccoli si lascia ipnotizzare da Zentner, Fazzini ha una grande chance sottoporta ma è incredulo al momento dell'intervento salva-risultato di Potulski.

Galloppa concede la mezz'ora finale a Kean ma, a trovare la via del goal, sono gli avversari: decisivi gli ingressi di Lee e Hollerbach, rispettivamente assistman e goleador nell'azione dell'1-1 dei tedeschi. Proprio l'attaccante vercellese ha sulla testa il pallone dell'1-2: cross preciso di Dodò e stacco che, da posizione più che favorevole, non ha la giusta precisione. C'è tanta sfortuna, invece, sul goal successivamente annullato: Kean avanti di pochissimo rispetto all'ultimo difendente del Mainz. Nel recupero Martinelli deve impegnarsi su Weiper, ma non può nulla sul terzo tempo di Lee che gela Galloppa.

  • PAGELLE MAINZ

    Pasticcio enorme di Da Costa (5) che regala un pallone sanguinoso per il Mainz: regalo scartato dai viola per il goal del vantaggio. Kawasaki (7) dà una grossa mano soprattutto in fase difensiva. Decisivi i cambi di Bo Henriksen: un goal a testa per Hollerbach (7) e Lee (7.5).

    Voti Mainz(3-4-3): Zentner 6; Potulski 6.5, Da Costa 5, Kohr 5.5; Mwene 5.5 (46' Widmer 5.5), Amiri 6 (81' Boving s.v.), Maloney 6 (60' Sano 6.5), Kawasaki 7; Nebel 6 (65' Hollerbach 7), Weiper 6, Sieb 5.5 (60' Lee 7.5). All. Bo Henriksen.

  • PAGELLE FIORENTINA

    Ranieri (5.5) si fa sradicare la sfera da Hollerbach in occasione del pari, su cui ha grosse responsabilità Pongracic (5), completamente a vuoto nella chiusura. Piccoli (5.5) firma un assist ma ha sulla coscienza la palla del possibile 0-2. Imprecisione e sfortuna per Kean (5.5). Comuzzo (5) si perde Lee sul 2-1.

    Voti Fiorentina(3-5-2): Martinelli 6.5; Pongracic 5, Marì 5.5 (69' Comuzzo 5), Ranieri 5.5; Dodò 6, Sohm 7 (85' Fagioli s.v.), Nicolussi Caviglia 6, Ndour 6 (59' Mandragora 5.5), Fortini 6; Fazzini 6, Piccoli 5.5 (59' Kean 5.5). All. Galloppa.

  • TABELLINO MAINZ-FIORENTINA

    Marcatori: 16' Sohm (F), 68' Hollerbach (M), 95' Lee (M)

    MAINZ (3-4-3): Zentner 6; Potulski 6.5, Da Costa 5, Kohr 5.5; Mwene 5.5 (46' Widmer 5.5), Amiri 6 (81' Boving s.v.), Maloney 6 (60' Sano 6.5), Kawasaki 7; Nebel 6 (65' Hollerbach 7), Weiper 6, Sieb 5.5 (60' Lee 7.5). All. Bo Henriksen.

    FIORENTINA (3-5-2): Martinelli 6.5; Pongracic 5, Marì 5.5 (69' Comuzzo 5), Ranieri 5.5; Dodò 6, Sohm 7 (85' Fagioli s.v.), Nicolussi Caviglia 6, Ndour 6 (59' Mandragora 5.5), Fortini 6; Fazzini 6, Piccoli 5.5 (59' Kean 5.5). All. Galloppa.

    Arbitro: Visser (Belgio)

    Ammoniti: Maloney (M), Ndour (F), Nebel (M), Marì (F), Amiri (M)

    Espulsi: -

