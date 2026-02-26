Goal.com
VanoloGetty Images
Michael Di Chiaro

Vanoli lascia la panchina durante i supplementari: cosa è successo in Fiorentina-Jagiellonia

Il tecnico della viola ha lasciato provvisoriamente la panchina tra i due tempi supplementari, prima di fare ritorno sul terreno di gioco.

Fiorentina costretta ai tempi supplementari contro lo Jagiellonia.

Nella gara di ritorno dei playoff di Conference League, la viola ha visto dissolversi il vantaggio maturato nella gara d'andata: dopo la vittoria per 0-3 in Polonia, è infatti arrivato un clamoroso tonfo, con lo stesso risultato, davanti al pubblico del 'Franchi'.

La tripletta di Mazurek ha costretto la viola ai tempi supplementari: le reti di Fagioli e ... hanno scacciato l'incubo, consentendo alla squadra di Vanoli di conquistare il pass per gli ottavi. Nel corso dell'extratime, però, anche Vanoli è stato protagonista di un fatto insolito.

  • VANOLI LASCIA LA PANCHINA DURANTE I SUPPLEMENTARI

    Tra il primo e il secondo tempo supplementare, infatti, Paolo Vanoli ha lasciato momentaneamente la panchina e si è recato negli spogliatoi. Dopo pochi minuti, il tecnico della viola è tornato sul terreno di gioco per guidare la sua squadra, poi in grado di strappare la qualificazione grazie ai goal di Fagioli e Kean rispettivamente al 107' e al 114', a precedere il quarto goal dello Jagiellonia, comunque inutile ai fini del risultato. 

    I motivi del provvisorio e insolito allontanamento non sono al momento chiari.

