Vanoli lascia la panchina durante i supplementari: cosa è successo in Fiorentina-Jagiellonia

Tra il primo e il secondo tempo supplementare, infatti, Paolo Vanoli ha lasciato momentaneamente la panchina e si è recato negli spogliatoi. Dopo pochi minuti, il tecnico della viola è tornato sul terreno di gioco per guidare la sua squadra, poi in grado di strappare la qualificazione grazie ai goal di Fagioli e Kean rispettivamente al 107' e al 114', a precedere il quarto goal dello Jagiellonia, comunque inutile ai fini del risultato.

I motivi del provvisorio e insolito allontanamento non sono al momento chiari.