Vanoli lascia la panchina durante i supplementari: cosa è successo in Fiorentina-Jagiellonia

Fiorentina costretta ai tempi supplementari contro lo Jagiellonia.
Nella gara di ritorno dei playoff di Conference League, la viola ha visto dissolversi il vantaggio maturato nella gara d'andata: dopo la vittoria per 0-3 in Polonia, è infatti arrivato un clamoroso tonfo, con lo stesso risultato, davanti al pubblico del 'Franchi'.
La tripletta di Mazurek ha costretto la viola ai tempi supplementari: le reti di Fagioli e ... hanno scacciato l'incubo, consentendo alla squadra di Vanoli di conquistare il pass per gli ottavi. Nel corso dell'extratime, però, anche Vanoli è stato protagonista di un fatto insolito.