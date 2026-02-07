"Solomon? È un giocatore di qualità. Poi questa squadra quando sta alta è diverso, una squadra che si è trasformata rispetto a prima. Ma per salvarti serve anche la seconda fase. Dobbiamo migliorare nella riaggressione e nel finale essere più aggrappati ad un risultato, che anche oggi, era importantissimo. Sappiamo che fino all'ultima partita sarà così. Sono contento per Kean perché è tornato al goal. Dobbiamo lavorare tanto, ma abbiamo giocatori di qualità come dimostrato da Solomon o Harrison, ma là dietro dobbiamo stare attenti. Anche il primo goal che abbiamo concesso non va bene".