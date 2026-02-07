Per la Fiorentina, la sfida contro il Torino poteva rappresentare un crocevia decisivo per il prosieguo della stagione, e così è stato… almeno fino a due minuti dalla fine.
I viola, infatti, nonostante lo svantaggio iniziale, avevano ribaltato il match grazie alle reti di Solomon prima e Kean poi in avvio di ripresa, indirizzando la gara verso i tre punti.
Nel finale, però, in pieno recupero, i granata sono tornati a spingersi in avanti e hanno trovato il pareggio al 94’ con il colpo di testa di Maripan, che ha gelato il Franchi.
Al termine della gara, Paolo Vanoli - che nella passata stagione ha guidato proprio i piemontesi - ha parlato a Dazn dei motivi per cui troppo spesso i suoi si spengano nei minuti finali, compromettendo partite già indirizzate.