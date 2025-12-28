Vanoli confermato dalla Fiorentina, ma sull'ultimo posto c'è anche la sua firma: lacune tattiche e niente scossa

Il 5-1 rifilato all'Udinese sembrava poter svoltare l'annata horror della Fiorentina, invece il ko di Parma ha fatto ripiombare i viola nel baratro.
Incubo retrocessione che col passar delle giornate assume contorni sempre più concreti, tifosi (giustamente) in contestazione, piattume di gioco e motivazionale che provoca un rumore enorme e rappresenta una spia ormai fissa.
Sul banco degli imputati anche Paolo Vanoli, chiamato a soccorrere un paziente in carenza d'ossigeno a causa di una classifica che la vede relegata all'ultimo posto e staccata dalla zona salvezza: colui che doveva garantire una scossa, ad oggi, ha fallito.