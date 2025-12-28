Vanoli confermato dalla Fiorentina, ma sull'ultimo posto c'è anche la sua firma: lacune tattiche e niente scossa

A contribuire a rendere ricolmo il vaso, inoltre, ci si mette l'aspetto tattico: il 3-5-2 su cui Vanoli ha insistito e perserverato nonostante sconfitte su sconfitte non ha dato frutti, mentre il 4-3-3 sperimentato contro l'Udinese (seppur con Gudmundsson confinato a sinistra) pareva aver riacceso l'interruttore anche dal punto di vista del gioco. Al Tardini, invece, al netto delle occasioni create l'encefalogramma viola - in termini di modulo e proposte - è tornato piatto.