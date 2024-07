Van de Beek al Girona, ci siamo: addio al Manchester United ed ennesima ricerca di riscatto

L'olandese sta per lasciare il Manchester United, stavolta definitivamente: affare ai dettagli col Girona, nuova tappa di una carriera in declino.

Si appresta a ripartire dalla Spagna la carriera di Donny van de Beek, fortemente condizionata da un declino rapido e incontrollabile dopo gli anni d'oro trascorsi con la maglia dell'Ajax.

Il centrocampista olandese sta per lasciare in maniera definitiva il Manchester United, tappa infelice nonostante la presenza in panchina del suo mentore Ten Hag: come riportato da Fabrizio Romano, è ai dettagli la trattativa col Girona.

Il club catalano, reduce dalla prima storica qualificazione in Champions League, ha deciso di puntare sulla voglia di riscatto del classe 1997 che, a 22 anni, sfiorò la clamorosa vittoria della Champions League grazie a una stagione da sogno con l'Ajax.