Valutazioni delle giocatrici dell'Arsenal contro l'OH Leuven: Chloe Kelly impressiona al suo ritorno nella formazione dei Gunners, mentre Olivia Smith e Frida Maanum si dimostrano letali nella goleada in Champions League.

Ci sarà stato un senso di déjà vu tra i giocatori dei Gunners e i tifosi in trasferta, che hanno ripetuto il viaggio fatto meno di due mesi fa per l'ultima giornata della fase a gironi. In quell'occasione, l'Arsenal aveva battuto comodamente i padroni di casa con un 3-0 e anche questa volta la storia si è ripetuta, con un risultato ancora migliore.

Un ottimo lavoro di una Caitlin Foord estremamente vivace ha aiutato le ospiti a passare in vantaggio al 22', quando il suo cross è stato trasformato in gol da Maanum, mentre è stata una bella giocata di Chloe Kelly sulla fascia opposta a creare il secondo gol. La nazionale inglese era al suo primo avvio in campionato o in nazionale dopo essere uscita zoppicando nella vittoria delle Lionesses sul Ghana all'inizio di dicembre, ma qui è apparsa in ottima forma, servendo Smith con un cross fantastico prima che la canadese lo trasformasse in un gol da esperta per il 2-0.

L'Arsenal ha avuto molte occasioni per segnare il terzo gol, prima che Maanum ci riuscisse all'inizio del secondo tempo, dopo che Foord aveva nuovamente messo in difficoltà la difesa del Leuven, e poi Alessia Russo è entrata dalla panchina per partecipare all'azione, approfittando di un tiro deviato di Smilla Holmberg per dare alle Gunners un vantaggio di quattro gol che nessuno si aspetta che cedano nella partita di ritorno, che si giocherà in casa mercoledì prossimo.

Ciò significa che i quarti di finale di Champions League saranno tutti inglesi, con la partita di andata tra Arsenal e Chelsea che si disputerà a Londra alla fine di marzo.

GOAL valuta le giocatrici dell'Arsenal al Den Dreef...