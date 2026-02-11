Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Kelly Smith Maanum Arsenal GFXGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Valutazioni delle giocatrici dell'Arsenal contro l'OH Leuven: Chloe Kelly impressiona al suo ritorno nella formazione dei Gunners, mentre Olivia Smith e Frida Maanum si dimostrano letali nella goleada in Champions League.

L'Arsenal ha un piede nei quarti di finale della Champions League femminile dopo aver battuto mercoledì l'OH Leuven per 4-0 in Belgio. Due gol di Frida Maanum e uno ciascuno di Olivia Smith e Alessia Russo hanno portato a termine il lavoro, avvicinando le campionesse europee in carica a un grande passo verso l'incontro con le rivali londinesi del Chelsea negli ottavi di finale.

Pubblicità

Ci sarà stato un senso di déjà vu tra i giocatori dei Gunners e i tifosi in trasferta, che hanno ripetuto il viaggio fatto meno di due mesi fa per l'ultima giornata della fase a gironi. In quell'occasione, l'Arsenal aveva battuto comodamente i padroni di casa con un 3-0 e anche questa volta la storia si è ripetuta, con un risultato ancora migliore.

Un ottimo lavoro di una Caitlin Foord estremamente vivace ha aiutato le ospiti a passare in vantaggio al 22', quando il suo cross è stato trasformato in gol da Maanum, mentre è stata una bella giocata di Chloe Kelly sulla fascia opposta a creare il secondo gol. La nazionale inglese era al suo primo avvio in campionato o in nazionale dopo essere uscita zoppicando nella vittoria delle Lionesses sul Ghana all'inizio di dicembre, ma qui è apparsa in ottima forma, servendo Smith con un cross fantastico prima che la canadese lo trasformasse in un gol da esperta per il 2-0.

L'Arsenal ha avuto molte occasioni per segnare il terzo gol, prima che Maanum ci riuscisse all'inizio del secondo tempo, dopo che Foord aveva nuovamente messo in difficoltà la difesa del Leuven, e poi Alessia Russo è entrata dalla panchina per partecipare all'azione, approfittando di un tiro deviato di Smilla Holmberg per dare alle Gunners un vantaggio di quattro gol che nessuno si aspetta che cedano nella partita di ritorno, che si giocherà in casa mercoledì prossimo.

Ciò significa che i quarti di finale di Champions League saranno tutti inglesi, con la partita di andata tra Arsenal e Chelsea che si disputerà a Londra alla fine di marzo.

GOAL valuta le giocatrici dell'Arsenal al Den Dreef...

  • Emily Fox Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Portiere e difesa

    Daphne van Domselaar (6/10):

    Non ha avuto molto da fare, anche se nella seconda metà ha effettuato una bella parata con la punta delle dita per negare il gol a Bosteels.

    Emily Fox (6/10):

    Ha giocato 45 minuti solidi prima di essere sostituita da Holmberg all'intervallo, apparentemente per concederle un po' di riposo.

    Leah Williamson (7/10):

    Ha dato prova della sua eccellente capacità di passaggio prima di uscire dopo un'ora.

    Laia Codina (7/10):

    Non è stata utilizzata molto in questa stagione, ma qui è stata dominante, vincendo tutti e sei i suoi duelli aerei per sventare ogni potenziale minaccia del Leuven.

    Katie McCabe (8/10):

    Eccellente nel suo lavoro difensivo, ha vinto tutti e cinque i duelli a terra. Si è anche spinta molto in avanti, fornendo ottimi assist.

    • Pubblicità
  • SOCCER CL OHL WOMEN VS ARSENALAFP

    Centrocampo

    Victoria Pelova (7/10):

    Un'altra giocatrice che non ha avuto molti minuti a disposizione in questa stagione, ma non sembrava affatto così. Si è inserita senza problemi nel centrocampo e ha partecipato regolarmente alle migliori azioni di passaggio dell'Arsenal.

    Mariona Caldentey (7/10):

    Ottima prestazione della seconda classificata al Ballon d'Or, che con la sua abilità nel sbloccare le difese ha messo l'Arsenal in buone posizioni in diverse occasioni.

    Frida Maanum (8/10):

    Si è trovata regolarmente in ottime posizioni per segnare, avendo l'occasione di andare oltre i due gol realizzati. Ha comunque concluso bene in entrambe le occasioni e ha contribuito molto all'attacco anche in fase di possesso palla.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Olivia Smith Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Attacco

    Caitlin Foord (8/10):

    Ha messo in difficoltà il Leuven per tutta la serata con il suo gioco diretto e positivo e con passaggi finali sempre precisi. Nessun altro ha creato più occasioni.

    Olivia Smith (8/10):

    Avrebbe potuto segnare più di un gol, ma è stata brava a mettersi in posizione per quelle occasioni e ha sfruttato brillantemente la sua unica occasione. Un'altra buona prestazione nel ruolo di numero 9, dopo aver segnato l'unico gol nella sorprendente vittoria contro il Manchester City nel fine settimana.

    Chloe Kelly (8/10):

    Al suo primo avvio da titolare dall'inizio di dicembre, è apparsa in ottima forma. Ha lavorato sodo senza palla e ha creato veri problemi con essa, in particolare con il brillante cross per il gol di Smith.

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-LEUVEN-ARSENALAFP

    Sostituti e allenatore

    Smilla Holmberg (7/10):

    Ha sostituito Fox nell'intervallo e ha portato molta energia sulla destra, con il suo cross provocatorio che ha portato al gol di Russo.

    Alessia Russo (7/10):

    Ha sfruttato la sua unica occasione dopo essere entrata in campo poco dopo l'ora di gioco. Si è anche adattata bene per mettere la palla in rete.

    Lotte Wubben-Moy (6/10):

    Ha sostituito con disinvoltura Williamson nella linea difensiva a metà del secondo tempo, muovendo bene la palla.

    Kyra Cooney-Cross (N/A):

    Ha fatto la sua prima apparizione dell'anno nelle fasi finali, dopo essere tornata in squadra questa settimana dopo un periodo di assenza trascorso con la sua famiglia a seguito della devastante diagnosi di cancro di sua madre.

    Kim Little (N/A):

    Entrata in campo negli ultimi minuti.

    Renee Slegers (7/10):

    Ha trovato il perfetto equilibrio nella rotazione della squadra, facendo riposare le giocatrici chiave al momento opportuno, pur mantenendo la chimica vincente nella formazione. Ha utilizzato bene anche la panchina come estensione di ciò.

    Tradotto automaticamente da GOAL-e

  • Pubblicità
    Pubblicità
WSL
Brighton & Hove Albion Women crest
Brighton & Hove Albion Women
BHA
Arsenal Women crest
Arsenal Women
ARS
0