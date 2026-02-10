Goal.com
Chelsea GFXGetty/ GOAL

Valutazioni dei giocatori del Chelsea contro il Leeds: i Blues falliscono! La magia di Cole Palmer e Joao Pedro vanificata da una difesa disastrosa, mentre Liam Rosenior finalmente perde punti.

Il Chelsea non è riuscito a vincere una partita di Premier League sotto la guida di Liam Rosenior per la prima volta, pareggiando 2-2 contro il Leeds United martedì. I Blues sono stati nettamente superiori per gran parte della partita e sono persino riusciti a portarsi in vantaggio di due gol nel secondo tempo, ma una serie di errori difensivi ha fatto loro perdere una vittoria che avrebbe dato una spinta enorme alle loro speranze di qualificarsi per la Champions League.

Il Chelsea è passato in vantaggio a metà del primo tempo, con Cole Palmer che ha smarcato la difesa del Leeds con un semplice passaggio tra due difensori statici e verso Joao Pedro, che ha superato il portiere Karl Darlow con un pallonetto.

All'inizio del secondo tempo, i padroni di casa hanno ottenuto un rigore dopo che Pedro è stato spinto a terra da Jaka Bijol in modo quasi identico al calcio di rigore che aveva ottenuto sabato contro il Wolverhampton. Palmer, ovviamente, non ha sbagliato dal dischetto, raddoppiando il vantaggio.

Ma la partita ha rischiato di cambiare poco dopo l'ora di gioco, quando Moises Caicedo ha concesso un rigore per un intervento in ritardo su Jayden Bogle. Lukas Nmecha si è fatto avanti e ha spiazzato Robert Sanchez, dando al Leeds una possibilità di riscatto quando sembrava ormai spacciato.

Incredibilmente, il Leeds ha pareggiato al 73'. Trevoh Chalobah non è riuscito a gestire un pallone alto, mentre Malo Gusto, Josh Acheampong, Caicedo e Sanchez non sono riusciti a liberare l'area, consentendo a Nmecha di arrivare e servire Noah Okafor che ha insaccato a porta vuota.

Il Chelsea ha cercato il gol della vittoria, con Pedro Neto che ha crossato in profondità e ha sfiorato l'angolo superiore della porta, prima che il pallone di Jorrel Hato fosse deviato sulla traversa dall'omonimo portoghese Joao.

Al 94° minuto, il Chelsea avrebbe dovuto vincere. Caicedo ha messo un delizioso cross basso nell'area piccola che aspettava solo di essere ribadito in rete, ma Palmer ha calciato alto da distanza ravvicinata e le parti si sono divise la posta in palio.

GOAL valuta i giocatori del Chelsea allo Stamford Bridge...

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-LEEDSAFP

    Portiere e difesa

    Robert Sanchez (5/10):

    Ha giocato bene con i calci, ma è stato uno dei tanti giocatori che non si sono coperti di gloria quando non sono riusciti a liberare l'area dal pallone che ha portato al pareggio di Okafor.

    Malo Gusto (4/10):

    Allo stesso modo, non è riuscito a controllare una situazione confusa che ha permesso al Leeds di pareggiare dal nulla.

    Josh Acheampong (4/10):

    Una prestazione complessivamente impressionante da parte del diciannovenne, ma ha commesso un grave errore sul gol di Okafor. Dopo quell'incidente è stato sostituito da Fofana.

    Trevoh Chalobah (5/10):

    Allo stesso modo, non è riuscito a fare il minimo indispensabile, consentendo al Leeds di rimontare in una partita che era ormai compromessa da oltre un'ora.

    Marc Cucurella (6/10):

    Si è lanciato nello spazio sulla sinistra aperto dalla collaborazione tra Palmer e Fernandez. Sostituito all'intervallo.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-LEEDSAFP

    Centrocampo

    Andrey Santos (6/10):

    Ha portato un mix perfetto di grinta e creatività, riconquistando la palla e senza mai aver paura di sfondare le linee avversarie. Sostituito da Delap dopo che il Leeds ha pareggiato il punteggio sul 2-2.

    Moises Caicedo (3/10):

    L'unico giocatore del Chelsea ad aver contribuito a entrambi i gol del Leeds. Una prestazione da incubo.

    Cole Palmer (7/10):

    Rosenior gli ha dato carta bianca, schierandolo come numero 10 ma spesso appariva sulla sinistra, scambiandosi continuamente di posizione con Fernandez. Ha servito l'assist per il gol di Pedro prima di segnare un altro rigore. In qualche modo ha perso l'occasione di segnare il gol della vittoria da pochi metri nei minuti di recupero, e per questo gli va tolto un punto.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-LEEDSAFP

    Attacco

    Estevao (6/10):

    Ha mostrato sprazzi del suo enorme potenziale, facendo alzare in piedi il pubblico di casa, ma è mancato nel risultato finale. Sostituito da Neto.

    Joao Pedro (8/10):

    Come nel caso di Palmer, Pedro avrebbe meritato di più da questa partita per i suoi brillanti sforzi in attacco. Si è abbassato per collegarsi con i suoi compagni di reparto. Ha segnato il gol dell'1-0 e ha conquistato il rigore per il Chelsea.

    Enzo Fernandez (7/10):

    Ha impressionato nel ruolo ibrido di centrocampista offensivo/ala sinistra, creando un legame più forte con Palmer, in ottima forma.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-LEEDSAFP

    Sostituti e allenatore

    Jorrel Hato (6/10):

    Entrato al posto di Cucurella all'inizio del secondo tempo. Non è colpa sua se la difesa del Chelsea è andata in pezzi.

    Pedro Neto (5/10):

    Entrato al posto di Estevao. Non ha avuto la stessa magia nei suoi piedi.

    Wesley Fofana (5/10):

    Entrato al posto di Acheampong.

    Liam Delap (5/10):

    Entrato al posto di Santos mentre il Chelsea cercava il gol della vittoria.

    Liam Rosenior (6/10):

    Per gran parte della partita, il Chelsea ha giocato un calcio spettacolare. Tuttavia, la sua ingenuità gli è costata cara. Due punti persi in una posizione inspiegabile.

