Valutazioni dei giocatori del Chelsea contro il Leeds: i Blues falliscono! La magia di Cole Palmer e Joao Pedro vanificata da una difesa disastrosa, mentre Liam Rosenior finalmente perde punti.

Il Chelsea è passato in vantaggio a metà del primo tempo, con Cole Palmer che ha smarcato la difesa del Leeds con un semplice passaggio tra due difensori statici e verso Joao Pedro, che ha superato il portiere Karl Darlow con un pallonetto.

All'inizio del secondo tempo, i padroni di casa hanno ottenuto un rigore dopo che Pedro è stato spinto a terra da Jaka Bijol in modo quasi identico al calcio di rigore che aveva ottenuto sabato contro il Wolverhampton. Palmer, ovviamente, non ha sbagliato dal dischetto, raddoppiando il vantaggio.

Ma la partita ha rischiato di cambiare poco dopo l'ora di gioco, quando Moises Caicedo ha concesso un rigore per un intervento in ritardo su Jayden Bogle. Lukas Nmecha si è fatto avanti e ha spiazzato Robert Sanchez, dando al Leeds una possibilità di riscatto quando sembrava ormai spacciato.

Incredibilmente, il Leeds ha pareggiato al 73'. Trevoh Chalobah non è riuscito a gestire un pallone alto, mentre Malo Gusto, Josh Acheampong, Caicedo e Sanchez non sono riusciti a liberare l'area, consentendo a Nmecha di arrivare e servire Noah Okafor che ha insaccato a porta vuota.

Il Chelsea ha cercato il gol della vittoria, con Pedro Neto che ha crossato in profondità e ha sfiorato l'angolo superiore della porta, prima che il pallone di Jorrel Hato fosse deviato sulla traversa dall'omonimo portoghese Joao.

Al 94° minuto, il Chelsea avrebbe dovuto vincere. Caicedo ha messo un delizioso cross basso nell'area piccola che aspettava solo di essere ribadito in rete, ma Palmer ha calciato alto da distanza ravvicinata e le parti si sono divise la posta in palio.

GOAL valuta i giocatori del Chelsea allo Stamford Bridge...