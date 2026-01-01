Valentin Carboni può andare in Argentina al Racing di Milito: nuova opportunità in vista per l'attaccante di proprietà dell'Inter

Dopo il Mondiale per Club giocato con la maglia dell'Inter, Valentin Carboni in estate ha lasciato il club nerazzurro ma solo in prestito, trasferendosi al Genoa per trovare più spazio e accumulare esperienza.
Non è però andata esattamente così visto il poco minutaggio dell'argentino con i rossoblù. E per questo infatti l'avventura di Carboni in Liguria è terminata anticipatamente.
Non resterà comunque nella rosa dell'Inter, dove la situazione non migliorerebbe, anzi. Carboni si sta guardando attorno per capire dove trascorrerà la seconda parte della stagione. E l'ultima idea porta all'Argentina, al Racing di Avellaneda di Diego Milito.