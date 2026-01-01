Valentin Carboni può andare in Argentina al Racing di Milito: nuova opportunità in vista per l'attaccante di proprietà dell'Inter

Carboni è arrivato al Genoa ad agosto ma il capitolo in rossoblù è già terminato. L'Inter infatti ha trovato l'accordo con il Genoa per interrompere anticipatamente il prestito che sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno.

Il motivo è legato allo scarso impiego del talento argentino, utilizzato poco. La speranza dei nerazzurri è che Carboni possa trovare un club dove avere continuità e crescere.