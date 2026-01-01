Pubblicità
Andrea Ajello

Valentin Carboni può andare in Argentina al Racing di Milito: nuova opportunità in vista per l'attaccante di proprietà dell'Inter

Valentin Carboni si prepara ad una nuova esperienza dopo i mesi difficili al Genoa: dall'Argentina alle piste italiane, gli scenari.

Dopo il Mondiale per Club giocato con la maglia dell'Inter, Valentin Carboni in estate ha lasciato il club nerazzurro ma solo in prestito, trasferendosi al Genoa per trovare più spazio e accumulare esperienza. 

Non è però andata esattamente così visto il poco minutaggio dell'argentino con i  rossoblù. E per questo infatti l'avventura di Carboni in Liguria è terminata anticipatamente.

Non resterà comunque nella rosa dell'Inter, dove la situazione non migliorerebbe, anzi. Carboni si sta guardando attorno per capire dove trascorrerà la seconda parte della stagione. E l'ultima idea porta all'Argentina, al  Racing di Avellaneda di Diego Milito. 

  • ACCORDO PER LASCIARE IL GENOA

    Carboni è arrivato al Genoa ad agosto ma il capitolo in rossoblù è già terminato. L'Inter infatti  ha trovato l'accordo con il Genoa per interrompere anticipatamente il prestito che sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno. 

    Il motivo è legato allo scarso impiego del talento argentino, utilizzato poco. La speranza dei nerazzurri è che Carboni possa trovare un club dove avere continuità e crescere. 

  • QUANTO HA GIOCATO CARBONI AL GENOA

    La stagione era iniziata positivamente per Carboni, almeno in termini di minutaggio. Prime due da titolare per l'argentino in campionato, che però poi ha iniziato a sedersi in panchina ed essere solo una riserva. 

    Soprattutto dal cambio di guida tecnica e l'arrivo di Daniele De Rossi al posto di Patrick Vieira. Neanche entrato in due delle ultime tre partite e pochissimi minuti nel resto delle gare con De Rossi allenatore. 

    In totale, Carboni ha chiuso questa breve esperienza al Genoa con circa 350 minuti disputati in Serie A, senza riuscire mai a segnare. 

  • CARBONI AL RACING DI MILITO: L'IDEA

    Per il classe 2005 è spuntata un'opzione in particolare, quella di tornare in Argentina, come riporta Fabrizio Romano. Su Carboni infatti c'è il pressing del Racing di Avellaneda, società della quale è presidente l’ex centravanti dell’Inter Diego Milito. 

    Carboni ha dato segnali di apertura e quindi si fa avanti questa ipotesi. 

  • RESTA IN ITALIA?

    L'altra strada per Caboni sarebbe quella di rimanere in Italia, dove qualche interessamento c'è. In particolare, il Cagliari è il club che sta pensando più concretamente al talento di proprietà dell'Inter anche se Carboni sembrerebbe dare precedenza al Racing in questo momento. 

