Valentin Carboni pronto a cambiare ruolo all'Inter: "Giocare trequartista è difficile, in futuro mi vedo mezzala"

Il mancino dell'Inter: "Il rientro con goal? Non me l'aspettavo, mi bastava solo tornare a essere un calciatore". E poi anticipa un possibile cambio ruolo.

Otto mesi: tanto ha sofferto Valentin Carboni, costretto a rimanere fuori dai campi praticamente per una stagione intera a causa della rottura del crociato rimediata lo scorso mese di ottobre, durante un allenamento con l'Argentina.

Ai tempi giocava in prestito nel Marsiglia, Carboni. Prestito che si è interrotto dopo l'infortunio, col mancino che è stato rimandato all'Inter dovendo ricominciare tutto dall'inizio. Poi, all'improvviso, ecco il premio: Valentin è entrato in campo contro gli Urawa Red Diamonds e proprio lui ha segnato in extremis il goal della vittoria, lasciandosi così ogni patimento alle spalle.

Di tutto questo ha parlato Carboni in un'intervista rilasciata all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: dell'infortunio, del ritorno in campo. Ma anche di un possibile nuovo ruolo per l'Inter: quello di mezzala.