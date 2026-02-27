Goal.com
Valentin Carboni ArgentinaGetty Images
Francesco Schirru

Valentin Carboni di nuovo vittima di un brutto infortunio: tornerà in campo a fine anno

Il giocatore di proprietà delll'Inter dovrà rimanere fermo a lungo, con l'infortunio che dovrebeb tenerlo fuori praticamente fino alla conclusione del prestito al Racing.

Valentin Carboni ha nuovamente subito un bruttissimo infortunio: rottura del legamento crociato del ginocchio destro e 2026 praticamente finito. La notizia arriva dall'Argentina, dove il giocatore di proprietà dell'Inter si è trasferito lo scorso gennaio, così da avere maggiore spazio rispetto a quello in maglia Genoa, indossata nella prima parte dell'annata 2025/2026.

L'accordo tra Racing e Inter prevede il prestito di Valentin Carboni fino al termine dell'anno, ma l'infortunio subito dal giovane attaccante lo terrà fuori praticamente fino a novembre, se non dicembre, ovvero in prossimità del ritorno a Milano. Un prestito sfortunatissimo dunque per il ventenne nativo di Buenos Aires, che nel giro del'ultimo mese aveva giocato cinque partite, prima di finire in panchina nelle ultime due uscite del club.

Carboni ha giocato la sua ultima partita ufficiale con la maglia del Racing lo scorso 14 febbraio, quando è subentrato nella parte finale del match contro il Banfield: a seconda di come evolverà l'infortunio, potrebbe essere stata l'ultima. Considerando i sei-otto mesi di stop, come riporta La Nacion, Carboni potrebbe direttamente tornare a Milano senza riuscire più a vedere il campo, ma tutto dipenderà da come reagirà il ginocchio: in questi casi, come noto, non bisogna minimanente forzare il rientro.

  • UN NUOVO, LUNGO, STOP

    Lo stop di Carboni non è certo il primo della sua giovane carriera. Nel 2024/2025, dunque nella passata annata, l'argentino aveva rimediato la rottura parziale del legamento crociato, un k.o che lo ha tenuto fermo da ottobre al termine dell'annata.

    Tornato in campo per vestire la maglia del Genoa, Carboni finisce nuovamente nel tunnel dei gravi problemi fisici, stavolta all'inizio dell'anno solare e in terra argentina, dopo essere rimasto vittima di infortunio con la casacca del Marsiglia.

    Carboni era riuscito a partecipare al Mondiale per Club estivo, di nuovo all'Inter: il decisivo goal contro gli Urawa Reds era stato una boccata d'ossigeno per il ragazzo, girato al Genoa per ritrovare il campo con continuità. 

  • UNA CARRIERA DAVANTI

    Dopo le 40 partite saltate nella passata annata, Carboni dovrà rimanere fermo per decine di nuove gare. Considerando come si tratti di un ragazzo così giovane e già vittima di due infortuni gravi, non si dovrà minimamente forzare la mano sul suo recupero, vista l'età del ragazzo e un'intera carriera da disputare: solamente quando sarà recuperato al 100% potrà riprendere il suo ruolo in campo.

    Il suo recupero sarà difficile e dovrà essere lento e graduale, tanto che i sei/otto mesi potrebbero essere solo quelli per un parziale ritorno in gruppo, per poi vivere nuovamente gli allenamenti totali e le partite ufficiali solamente successivamente.

    Questioni future, che purtroppo verranno analizzate tra molti mesi.

