Valentin Carboni di nuovo vittima di un brutto infortunio: tornerà in campo a fine anno

Valentin Carboni ha nuovamente subito un bruttissimo infortunio: rottura del legamento crociato del ginocchio destro e 2026 praticamente finito. La notizia arriva dall'Argentina, dove il giocatore di proprietà dell'Inter si è trasferito lo scorso gennaio, così da avere maggiore spazio rispetto a quello in maglia Genoa, indossata nella prima parte dell'annata 2025/2026.
L'accordo tra Racing e Inter prevede il prestito di Valentin Carboni fino al termine dell'anno, ma l'infortunio subito dal giovane attaccante lo terrà fuori praticamente fino a novembre, se non dicembre, ovvero in prossimità del ritorno a Milano. Un prestito sfortunatissimo dunque per il ventenne nativo di Buenos Aires, che nel giro del'ultimo mese aveva giocato cinque partite, prima di finire in panchina nelle ultime due uscite del club.
Carboni ha giocato la sua ultima partita ufficiale con la maglia del Racing lo scorso 14 febbraio, quando è subentrato nella parte finale del match contro il Banfield: a seconda di come evolverà l'infortunio, potrebbe essere stata l'ultima. Considerando i sei-otto mesi di stop, come riporta La Nacion, Carboni potrebbe direttamente tornare a Milano senza riuscire più a vedere il campo, ma tutto dipenderà da come reagirà il ginocchio: in questi casi, come noto, non bisogna minimanente forzare il rientro.