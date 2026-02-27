Valentin Carboni di nuovo vittima di un brutto infortunio: tornerà in campo a fine anno

Dopo le 40 partite saltate nella passata annata, Carboni dovrà rimanere fermo per decine di nuove gare. Considerando come si tratti di un ragazzo così giovane e già vittima di due infortuni gravi, non si dovrà minimamente forzare la mano sul suo recupero, vista l'età del ragazzo e un'intera carriera da disputare: solamente quando sarà recuperato al 100% potrà riprendere il suo ruolo in campo.

Il suo recupero sarà difficile e dovrà essere lento e graduale, tanto che i sei/otto mesi potrebbero essere solo quelli per un parziale ritorno in gruppo, per poi vivere nuovamente gli allenamenti totali e le partite ufficiali solamente successivamente.

Questioni future, che purtroppo verranno analizzate tra molti mesi.