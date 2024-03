Valencia-Real Madrid è caos puro, Bellingham espulso per la frase urlata in faccia a Gil Manzano

La rete del 3-2 non viene convalidata, l'arbitro fischia prima che il pallone entri in porta. Bellingham, danno e beffa: "It's a fucking goal".

Dal razzismo contro Vinicius nel 2023 al fischio finale arrivato prima del goal di Bellingham nel 2024. Valencia-Real Madrid continua a generare polemiche a non finire, ultime delle quali andate in scena il 2 marzo dopo la rete vittoria eliminata dal triplice fischio di Gil Manzano, direttore di gara travolto dal caos e dalle accuse nelle ultime ore. Ad aumentare la rabbia del Real Madrid anche l'espulsione dello stesso Bellingham, furioso per il fischio finale prima del suo goal e costretto a saltare la prossima partita di Liga contro il Celta Vigo (ma presumibilmente anche quella successiva contro l'Osasuna). I tifosi del Real Madrid, ma non solo, accusano Gil Manzano di aver creato un precedente pericoloso, con il fischio finale arrivato quando il pallone era ancora in aria, un istante prima che Bellingham lo spedisse in rete. L'articolo prosegue qui sotto