L'Uruguay chiama un giocatore dilettante in Nazionale: l'ultima mossa a sorpresa di Bielsa prima della Copa America

Il tecnico dell'Uruguay ha convocato Walter Dominguez a sorpresa per la partita contro Costa Rica: si tratta di un giocatore amatoriale.

Al pari degli Europei, tra giugno e luglio 2024 si gioca la Copa America. Tra le squadre in prima fila per conquistare il torneo c'è l'Uruguay di Marcelo Bielsa, che in questi giorni ha stupito tutti convocando Walter Dominguez per l'amichevole contro Costa Rica.

Perché la chiamata di Walter Dominguez ha fatto scalpore? Perchè l'attaccante è un giocatore dilettantistico che milita nel Juventud Soriano, reduce dalla vittoria Coppa Nazionale delle Selezioni OFI dove, Walter Dominguez.

Bomber assoluto nelle serie inferiori dell'Uruguay, il 24enne Dominguez è stato decisivo anche nella finalissima del torneo con una rete e due assist, per un totale di 57 goal in tutta la stagione.